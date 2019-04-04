Kahramanmaraş’ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta bir otomobilin direğe çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Kahramanmaraş'ta bir otomobilin direğe çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bucak'ın kullandığı 69 AE 200 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Mustafa Bucak'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yolcu konumunda bulunan A.B. (85), G.B. (45) ve A.R.B. (10) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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