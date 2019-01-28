Güldane Kaya

Yüce Yaratıcının, insanlara sunduğu en güzel duygulardan biridir. Sevgi çoğu zaman karşılıksızdır. Sevgiyi Aşkı tek kalıba hapsetmek, iki insan arasında yaşandığını söylemek çok sığ olur. Öyle bir duygudur ki salt iki insan arasındaki yoğun sevgi duygusu ile sınırlamak, ona haksızlık olur. Aşk, karşı bir cinse duyulabileceği gibi Allah’a, Ana’ya, Baba’ya, kardeşe, evlada, bir memlekete, bir işe, bir çiçeğe veya bir hayvana da duyulabilir. Bu yüzden Aşk’ı ''Herhangi bir varlığa veya kavrama duyulan yoğun sevgi'' olarak tanımlamak en mantıklısı olacaktır. Bu yazımın kaynağı (köpeklerimiz)kızlarımız kuzucuklarım diye severizKalp ve Aşk onların sevgisi tarif edilemeyen bir duygudur. Henüz 20 günlükken hayatımıza giren biberonla beslediğimiz minik kızlarımız artık büyüyüp genç kız oldular. Hayatımıza girdikleri İlk günlerde sevinç ve şaşkınlıkla başlayan, daha sonra sonsuz bir sevgi ve şefkat duymanıza sebep olan bir dostunuzun olmasıdır, köpek sahibi olmak. Aşk gibidir, ayrıcalıklı bir sevgidir. Her sabah uyandığınızda adeta günaydın dercesine kucağınıza atılması yüzünüzde bir gülümseme ile güne başlamanızı sağlar, ne zaman gezeceğiz diye gözünün içine bakması, ise muhteşemdir. Bir lokma mama onlar için dünyanın en güzel anıdır. Onların sevgisi adeta evlat sevgisi gibidir. Onların sevgisi, insanın hayatını renklendirirken, diğer insanlarla olan ilişkilerini de arttırması insanlar arasında sevgiyi, dostluğu pekiştirir.

Hayatımıza girdikleri günden bu yana sevginin güvenin huzurun ne anlama geldiğini daha iyi anlamamızı saylayan iki sevimli minnak, Kalp ve Aşk, Bu iki sevimli kızlarla yaklaşık 1400 günden beri birlikteyiz, bu sevgi bambaşka bir sevgi Kalp ve Aşk’ın doğum günleri(24 Ocak 2015) bizler sembolikte olsa onların doğum günlerini kutluyoruz. Dediğim gibi insanoğluna sevgiyi aşılıyorlar. Bazıları bize güle bilir elbette bu duyguyu tatmaları için öncelikle bu sevginin ne olduğunu azda olsa anlamayı öğrenmeliler yani İnsanlığı merhameti şefkati öğrenmeleri gerekiyor.

Bazen insanlardan göremediğimiz sevgiyi ki hiç kimse gözlerimizin içine onlar kadar güzel ve anlamlı bakmıyor, dostluğu, yakınlığı onlardan görebiliyoruz. Sonuç olarak baktığımızda, köpeklerimiz bizler için son derece değerli onlar bizim çocuğumuz değil belki ama en az çocuklarımız kadar, değerli. Bu Dünya’nın daha güzel bir yer olması için korunmaya muhtaç olan tüm hayvanlara sahip çıkmalıyız. Bu Dünya’nın yalnız bize ait olmadığının farkına varmamız gerekiyor. Hayvanlarla haşır neşir olan insanların psikolojik yönleri de gelişir, insanlarla iletişimi de kolaylaşır. Hayvan sevgisi insanda merhamet duygusunu geliştirir. Onlara zarar vermemeye çalışarak hareket eden insan vicdanen rahat olur. Kısacası hayvan sevgisi insan sevgisi kadar kıymetli ve değerlidir. Önemli olan hayvanlara eziyet etmeden, onların da yaşam hakkı olduğunu bilerek onlara şefkatle yaklaşmaktır. Yüreğinizden merhamet, şefkat ve sevgi eksik olmasın.

Sağlıcakla Kalın.