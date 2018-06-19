Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği İçin Konferans ve Panel

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen, Kamu - STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi’nin resmi açılışı töreni de, 20 Haziran 2018 tarihinde saat 14:00'de,
“Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi”nin açılış konferansı, 20 Haziran 2018'de, İstanbul’da CVK Park Bosphorus Otel’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA’nın katılımı ile çalışmalarına başlıyor. Programın ikinci bölümünde, sosyal politikalar bağlamında kamu-STK işbirliği konulu panel de yer alıyor.
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kurum ve T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu “Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi”, Avrupa Birliği(AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Program,WYG Türkiye liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
Genel amacı, politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde daha aktif demokratik katılım yoluyla, temel hakları, diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemek ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal politika alanında etkinlik gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmek olan Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde başladı.
24 ay sürecek projenin sonuçları arasında, ortak politika geliştirme, uygulama, izleme, değerlendirme alanlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve STK’ların kapasitelerinin yükseltilmesi, ayrıca hukuki yardım ve dayanışmaya ilişkin olarak da STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi faaliyetleri yer alıyor.
WYG, İngiltere, Avrupa, Afrika ve Asya'da 50'den fazla noktada faaliyet gösteren ödüllü bir profesyonel hizmetler şirketidir. 1.600 uzmanı ile müşterilerinin çıkarları her nerede olursa olsun, gerçekten değerli olan bir şeyi sunmak için, 20.000 iş ortağı ve iştirakçi ağıyla çalışıyor.
Müşteri hizmetleri tarafından yönlendiriliyor ve teknik mükemmeliyete dayanıyor. Müşterilerine değer yaratma, değeri koruma ve riski yönetme konusunda yardımcı oluyor. Karmaşık veya zorlu ortamlarda faaliyet gösteren kuruluşlar için, seçim ortaklığı yapıyor ve müşterilerine 6 konuda hizmet veriyor:
Uluslararası Gelişme,Altyapı ve Yapılı Çevre,Program ve Proje Yönetimi,Ölçme ve Varlık Yönetimi, Çevre, Planlama ve Taşımacılık.. Projenin açılış konferansı ve panel programı şöyle;
14:00 – 14:30 Kayıt ve ikram(Registration and Snack Buffet),
14:30 – 14:35 Geçmişten Günümüze Sivil Toplum video gösterimi
(Video for,The Civil Society; From Yesterday to Today),
14:35 – 15:15 Açılış konuşmaları(Opening Speeches);
Mehmet Selim USLU
Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) Başkanı
(Director of Central Finance and Contracts Unit),
Christian BERGER
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
(Head of Delegation, Ambassador, European Union Delegation to Turkey;
Selim YENEL
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı-Büyükelçi
(Undersecretary of the European Union Ministry, Ambassador),
Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
(Minister of Family and Social Policies),
15:15 – 15:20 Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Projesi tanıtım filmi
(Public-Civil Society Cooperation Project Video),
15:20 – 15:30 Kahve arası(Coffee break)
15:30 – 16:30 Panel
Sosyal Politikalar Bağlamında Kamu - STK İşbirliği
(Public-CSO Cooperation in the Context of Social Policies),
Uluslararası Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri ve Farklı Modeller
(International Standards, Good Practice Examples and Different Models),
16:30 – 16:35 Panelistlere teşekkür belgesi takdimi
(Certificate of appreciation for panelists),
16:35 – 16:45 Aile fotoğrafı çekimi ve kapanış (Family photo and closing.)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.