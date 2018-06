Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği İçin Konferans ve Panel

Sosyal politika alanına müdahil STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, politika oluşturmada kamu ve STK’ların birlikte hareket edebilmelerine öncülük etmeyi amaçlamanın yanı sıra,kapasite geliştirme ve KAMU-STK İşbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi", 10 pilot il ve bu illerin 10 komşu ilinde,2 yıllık yoğun bir programla, 14 Mayıs 2018 tarihinde uygulanmaya başladı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen, Kamu - STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi’nin resmi açılışı töreni de, 20 Haziran 2018 tarihinde saat 14:00'de,

İstanbul’da CVK Park Bosphorus Hotel'de( Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 8, Beyoğlu), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya himayelerinde yapılıyor.

Büyükelçi BERGER, Müsteşar-Büyükelçi YENEL ve Başkan USLU konuşacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER,Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı-Büyükelçi Selim YENEL,T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim USLU ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşacağı programa,Bakanlık yetkilileri, ilgili sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri,bazı akademisyenler,davetliler ve konu ile ilgili üniversite öğrencilerinin katılacağı ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinde bugüne kadar attığı pek çok öncü adıma bir yenisini daha ekleyen Bakanlık, "Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi"ni hayata geçirdi.

“Demokrasi ve Yönetişim” sektörü

Proje, AB’ye aday bir ülke olan Türkiye’nin de faydalanmakta olduğu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession-IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “Demokrasi ve Yönetişim” sektörü temelinde başlatıldı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu proje ile sosyal politika alanına müdahil STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, politika oluşturmada kamu ve STK’ların birlikte hareket edebilmelerine öncülük etmeyi amaçlıyor. Kapasite geliştirme ve KAMU-STK İşbirliğini geliştirmeyi hedefleyen proje, 10 pilot il ve bu illerin 10 komşu ilinde, 2 yıllık yoğun bir programla 14 Mayıs 2018’de uygulamaya geçti.

Sosyal politikalar bağlamında kamu-STK işbirliği konulu panel



“Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi”nin açılış konferansı, 20 Haziran 2018'de, İstanbul’da CVK Park Bosphorus Otel’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA’nın katılımı ile çalışmalarına başlıyor. Programın ikinci bölümünde, sosyal politikalar bağlamında kamu-STK işbirliği konulu panel de yer alıyor.



Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kurum ve T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu “Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi”, Avrupa Birliği(AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Program,WYG Türkiye liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Kamu - STK İşbirliği için Teknik Destek Projesi nedir?

Genel amacı, politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde daha aktif demokratik katılım yoluyla, temel hakları, diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemek ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal politika alanında etkinlik gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmek olan Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde başladı.

24 ay sürecek projenin sonuçları arasında, ortak politika geliştirme, uygulama, izleme, değerlendirme alanlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve STK’ların kapasitelerinin yükseltilmesi, ayrıca hukuki yardım ve dayanışmaya ilişkin olarak da STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi faaliyetleri yer alıyor. WYG nedir ve kimdir?

WYG, İngiltere, Avrupa, Afrika ve Asya'da 50'den fazla noktada faaliyet gösteren ödüllü bir profesyonel hizmetler şirketidir. 1.600 uzmanı ile müşterilerinin çıkarları her nerede olursa olsun, gerçekten değerli olan bir şeyi sunmak için, 20.000 iş ortağı ve iştirakçi ağıyla çalışıyor.

Müşteri hizmetleri tarafından yönlendiriliyor ve teknik mükemmeliyete dayanıyor. Müşterilerine değer yaratma, değeri koruma ve riski yönetme konusunda yardımcı oluyor. Karmaşık veya zorlu ortamlarda faaliyet gösteren kuruluşlar için, seçim ortaklığı yapıyor ve müşterilerine 6 konuda hizmet veriyor:

Uluslararası Gelişme,Altyapı ve Yapılı Çevre,Program ve Proje Yönetimi,Ölçme ve Varlık Yönetimi, Çevre, Planlama ve Taşımacılık.. Projenin açılış konferansı ve panel programı şöyle;

