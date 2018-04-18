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“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı düzenleyen Mamak Belediyesi, vatandaşları kan bağışına davet etti

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“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı düzenleyen Mamak Belediyesi, vatandaşları kan bağışına davet etti
Mamak Belediyesi hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

Kan bağışında vatandaş desteğinin öneminin altını çizen Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, ihtiyaç halinde hepimize lazım olabilecek kan, yapacağımız kan bağışları ile mümkün diyerek sağduyulu vatandaşlara teşekkür etti.

 

Vatandaşlar bilgilendiriliyor

 

18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar önce bilgilendirme formu dolduruyor. Genel durumu değerlendirilen bağışçının, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor. 

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