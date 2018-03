Bülent Ertekin

Güzel insan...

Güzel bir yürek...

Vatan sevdalısı...

Bayrak sevdalısı...

Vatanı uğruna bitmeyecek bir sevdanın eşsiz timsali...

DEMİR YÜREK!!!

MUHSIN YAZICIOĞLU!!!!



Seni davana olan sadakatin,

vatanına olan aşkın,

bayrağın için canını dahi vermekten perva etmeyen , meydanlarda bir ALPARSLAN, surlarda ULUBATLI,

VATANSIZLARIN,

HAİNLERİN,

SİYONİSTLERİN,

SATILMIŞLARIN,

BAŞ DÜŞMANI olarak TANIDIM ve SEVDİM.

Bugün bir kez daha o güzel hakikat dolu sözlerini okuyunca .......

Eminim ki sizler de o gün söylenen fakat bugün ve geleceği okuyan hakikat dolu sözleri okuyunca,



YAŞASAYDIN NE GÜZEL OLURDU.

diyeceksiniz.

İşte o hakikat ve mânâ dolu sözler.

BUYRUN...



Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.



Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu! Bana baskı sökmez! Bizim Allah’tan başka kimseden korkumuz yok.



Erkek olmak alın yazısı olsa da her kula nasip olmaz.



Zulüm Azrail olsa da hep Hakk’ı tutacağım. Mukaddes, davalarda ölüm bile güzeldir.



Bu ülkede dürüst olmak başa beladır ama o bela başımızın tacıdır.



İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok.



İslam hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur.



Zindanmış bu karanlık oda ne gam! Bana imanımın ışığı yeter!



Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz.



İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inadığım yolda tek başıma yürürüm.



Vatanı sevmenin çilesini biz çektik, edebiyatını onlar yaptı.



Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise; dünyanın şah damarını keseriz.



Bir elinde Bilgisayar, Bir elinde KUR’AN olsun.



Biz, Fatih Sultan Mehmed Han kadar Türk, Said Nursi Hz. kadar Kürdüz! Ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.



Haksız bir davada zirve olmaktansa, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim.



Ben Avrupa Birliği kapısında zorlanan, aşağılanan Türkiye istemiyorum. Ben kendi medeniyetimle olurum. Ben yeniden Tük-İslam medeniyetinin inşaatını istiyorum.



Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır!



Ben Türk’üm, Türk esir olmaz. Ben Türk’üm, Türk Devletsiz olmaz. Ben Türk’üm, Türk Bayraksız olmaz. Ben Türk’üm, Türk Ezansız olmaz. Ben Türk’üm, Türk Hürriyetsiz olmaz.



Böldürtmeyeceğiz, soydurtmayacağız, Türkiye’mize, mirastarlarımıza her şeyiyle sahip çıkacağız. Var mısınız? Varız!



Bu adama haddi bildirilmelidir. Kedisini bile vermezmiş. Kürt, bizim kardeşimiz, soydaşımız, Candaş’ımız. Kürdün kedisi de, keçisi de, kendisi de Türk milleti için değerlidir. Barzani’den bizim isteğimiz, kedi değildir, PKK elebaşlarıdır.



Evet, adım Muhsin Yazıcıoğlu, bende ve arkadaşlarımda döneklik olmaz. Biz inandığımızı yaptık. İnandığımızı yapmaya devam ediyoruz.



Bizim çocukları kitap okumak sıkar. O yüzden fikri tartışmalarda biraz zayıf kalırlar. Ama kavga var dersen, Ayrancı’dan Kızılay’a koşa koşa gelirler!



Hayat böyledir dostum geçer beklemekle. Ümitlerin bittiği yerde abdest al ve sabahı bekle.



Haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davada tek başıma yürüyeceğimi söylüyorum.



VATAN İÇİN YAŞAYIP ÖLDÜNÜZ;

SİZ TOPRAĞA DEĞİL,

KALPLERE GÖMÜLDÜNÜZ.

Ruhun şad olsun aziz Başkan.



Selam ve dua ile..