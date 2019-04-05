Kanal D’nin Sevilen Dizisi Yaralı Kuşlar Erken Final Mi Yapıyor?

Kanal D ekranlarından bahar sezonunda yayınlanan yeni dizilerden biri de Yaralı Kuşlar. Hafta içi her gün yayınlanarak dikkatleri üzerine çeken dizide erken final yapılacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Dizinin hayranları, sosyal medyada konuşulan erken final iddiaları üzerine tartışmaya devam ediyor. Bu iddialar hakkında yayıncı kuruluştan açıklama geldi mi? Yaralı Kuşlar dizisi devam edecek mi?

Diziseverlerin beğenisine sunulan Kanal D’nin yeni yayın döneminde izleyiciler ile buluşturduğu Yaralı Kuşlar dizisi, yayınlanmaya başladığı 1 Nisan tarihinden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan ve henüz 3 bölümü yayınlanmış olan dizi hakkında ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı.

Hafta içi her gün yayınlanan dizinin beklenilen reytinglere ulaşamaması endişesi yapımcıları düşündürüyor. İlk bölümleriyle seyirciler tarafından beklenen ilgiye kavuşan dizinin bu şekilde izlenmeye devam etmesi durumunda yayın hayatına devam edeceği, ancak reytinglerinin beklenen düzeyin altında kalması durumunda ekranlara erken veda ederek final yapacağı iddia ediliyor.

Yaralı Kuşlar Dizisinin Yayın Zamanı Kafaları Karıştırıyor

Bu hafta 4. ve 5. bölümleriyle Kanal D ekranlardan hayranlarıyla buluşacak olan dizinin yapımcılığını Stellar Yapım üstleniyor. Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Cem Tabak oturuyor. İlk bölümleriyle izleyicilerden geçerli not alan Yaralı Kuşlar dizisinin yayın zamanındaki rakipleri, dizinin geleceği hakkında endişelerin artmasına sebep oluyor.

Nitekim Yaralı Kuşlar dizisinin hafta içi her gün Kanal D ekranlarından yayınlandığı zaman aralığında, diğer kanallarda Esra Erol, Yemekteyiz ve Zuhal Topal’ın sunuculuğu üstlendiği programların olması, 1 Nisan pazartesi günüyle ekranlara merhaba diyen yeni dizinin yayın hayatını etkileyecek gibi gözüküyor.

İstenilen Reytingi Alamazsa Final Yakın

Dizinin yapımcılarını kara kara düşündüren gelişmeler, sosyal medyada da dizinin izleyicileri tarafından dile getirilmeye başlandı. Hafta içi her gün yayınlanması planlanan Yaralı Kuşlar dizisi, beklenen reytingi alamaması halinde yayın hayatını sonlandırarak erken final yapacak.

Dizinin yayınlanan ilk bölümlerinde reyting ölçümlerine göre 48. sırada yer alması, endişelerin haklılığını gözler önüne seriyor. Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen ve Ayşen İnci gibi oyuncuların yer aldığı dizinin geleceği hala netleşmiş değil.