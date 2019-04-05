Kanal D’nin Yeni Dizisi Zalim İstanbul 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Kanal D ekranlarından seyirciyle buluşan yeni dizi Zalim İstanbul, ilk bölümünün ardından izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında giren Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü şimdiden merakla bekleniyor. Pazartesi akşamı yayınlanan ilk bölümüyle seyircilerden tam puan alan Zalim İstanbul dizisinin senaryosu büyük beğeni topladı.

Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği Zalim İstanbul’da yönetmenlik koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. İlk bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanan dizide öykü ve senaryo yazımını da Sırma Yanık üstleniyor.

Zalim İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda da televizyon ekranlarının aranan yüzleri yer alıyor. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümü Kanal D ekranlarından geçtiğimiz pazartesi günü seyirciyle buluşmuştu.

Zalim İstanbul Merakla Beklenen 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Büyük bir ilgiyle takip edilen ilk bölümün ardından Zalim İstanbul dizisinde yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Senaryo ve oyunculukların büyük beğeni aldığı ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kanal D’nin en beğeniler televizyon yapımları arasına girmesi ön görülen Zalim İstanbul dizisinin fragmanında; Seher Yılmaz, Agah’a resti çekiyor.

Kızını parayla satın alabileceğini sanan Agah’ın yüzüne elindeki paraları fırlatan Seher’in bu hareketi yine çok konuşulacağa benziyor. Ceren Yılmaz’ın zengin olma hırsı ona hatalar yaptırmaya devam ediyor. Yeni bölümü 8 Nisan 2019 pazartesi günü saat 20:00’de yine Kanal D ekranlarında seyirciyle bulaşacak.

Seher ve ailesi Karaçay köşkünde karşılarına ne çıkacağını bilmeden Hatay’dan taşınarak İstanbul’a gelirler. Seher güçlü karakteri itibarıyla, geleneklerine bağlı ve inandığı değerlerden asla vazgeçmeyen gerçek bir Anadolu kadınıdır.

Kendine hayran bıraktıran annelik vasıfları çok güçlü olan Seher, 3 evladıyla da gurur duymaktadır. Onların hamurlarını kendi toprağında elleriyle yoğurduğunu ve asla yanlış yapmayacaklarını, günah işlemeyeceklerini savunur.

Zalim İstanbul Dizisi Konusu

Yayınlandığı ilk bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına giren Zalim İstanbul dizisinin konusu; zengin iş adamı olan Agah Karaçay’a gelin giden genç ve güzel kız ve Antakya’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.