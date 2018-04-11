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Kanallarda yayınlanan yarışma programları arasında, Survıvor 2018’in en çok izlenen ve en çok konuşulan yarışma programı oldu

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Nur Çelebi

Kanallarda yayınlanan yarışma programları arasında, Survıvor 2018’in en çok izlenen ve en çok konuşulan yarışma programı olduğu belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, Türkiye’deki başarısını yurt dışına da taşıyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survıvor 2018 ile ilgili Mart ayında yazılı basında  194 haber  çıktığı tespit edildi.

Geçen ay çeşitli kanallarda yayınlanan yarışma programları  arasında ikinci sırayı uzun bir aranın ardından tekrar televizyon ekranlarına dönen Popstar 2018’in aldığı anlaşıldı. Jüri üyeliklerini Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yaptığı ve Osmantan Erkır tarafından sunulan yarışma ile ilgili geçen ay yazılı basına 70 haber yansıdığı görüldü.

Fatih Ürek'in sunumu ile ekrana gelen ve gelinlerin yemek yapıp kaynanaların oyladığı yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın ise geçen ay yazılı basında hakkında çıkan 56 haberle üçüncü sırada yer aldığı  belirlendi.

Geçtiğimiz ay medyada öne çıkan diğer yarışma programlarının ise sırasıyla Gelin Evi, Kelime Oyunu, Yemekteyiz, Yaparsın Aşkım, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Çocuktan Al Haberi ve Kim Milyoner Olmak İster olduğu tespit edildi.

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