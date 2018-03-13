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Kanatsız Kuşlar 38. Bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar 38. Bölüm fragmanı
"Biz birlikteyiz!"

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun - Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

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