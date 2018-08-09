Kapanan, Devreden veya Taşınan Belediyelerde Taşınır Malların Fiili/Fiziki Sayımı

Taner Eraslan / İç Denetçi (E)

Birçok kamu kurumunun mevcut taşınırlarının anlık olarak nerede olduğu, ne amaçla kullanıldığı, hurda, imha, kayıp gibi karşısında yeterli, sağlıklı ve doyurucu bilgiye sahip olmadığını gözlemlemekteyim.

Özellikle kapanan, birleşen, devreden veya başka hizmet binasına taşınan belediyeler tarafından taşınırlarla ilgili ciddi risklerin bulunduğu açıktır.

2007 yılında yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği, belediyeler için oldukça önemli araçlar sağlamakla birlikte, aşağıda belirtilen bazı sorunlar nedeniyle bu alanda ciddi sorunlar bulunmaktadır:

Görevlendirme eksiklikleri (harcama birimi bazında taşınır kayıt yetkilisi le taşınır kontrol yetkili atamaları ile taşınır konsolide görevlisi belirlenmesinde halen eksikler bulunmaktadır.) Kefalet uygulamasında eksiklik (görevlendirmeler neticesinde kefalet kesintisi yapılmamaktadır.) Muhasebe kayıtları ile fiili/fiziki durum örtüşmemektedir. Sayımlar gerçekçi yapılmamaktadır. Hurda işlemleri mevzuata uygun yapılmamaktadır. Kayıp, çalıntı durumunda gerekli inceleme/araştırma yapılmamakta, kamu görevlilerinin kusuru (kasıt veya ihmal) araştırılarak, sorumlu olanlara rücu edilmemektedir. Diğer kamu kurumlarına ve dernek/vakıf gibi tüzel kişilere taşınır devrinde hatalar yapılmakta mali mevzuata uygun hareket edilmemektedir. Dayanıklı taşınırlar için odalarda liste veya taşınırlar üzerinde güncel ve mevzuata uygun barkod ile sicil numaraları bulunmamaktadır. Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi zorunlu olmasına karşın düzenlenmediği, çıkış işlemi için Yönetmelik düzenlemelerine uygun işlem yapılmadığı sık karşılaşılan hatalardır.

Yukarıdaki hataları, eksiklikleri veya mevzuata aykırılıkları çoğaltmak mümkündür. Ancak, nitelikli ve yeterli sayıda personel bulmakta zorlanan belediyeler için bu sorunların giderilmesi pek de kolay gözükmemektedir.

Bu çalışmamda, kapanan, devreden veya taşınan belediyelerde taşınır malların sayımına ilişkin aşamalı olarak neler yapılabileceğini açıklamaya çalışacağım.

Muhasebe Kayıtlarıyla, Fiili/Fiziki Durumun Örtüştürülmesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 44’üncü maddesi gereği hazırlanarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin eksiksiz uygulanması, uygulamalarda standartlaşmanın sağlanması ve harcama birimlerinin anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla, taşınır mal mevzuatında yer alan kuralların tüm harcama birimlerine hatırlatılması, söz konusu kuralların disiplinli uygulanması için idari önlemlerin alınması şarttır.

Bu kapsamda yapılması gereken ilk çalışma taşınır sayımıdır. Aşağıda taşınır sayımının sağlıklı ve sonuç alacak şekilde yürütülebilmesine yönelik önerilerim bulunmaktadır:

Sayım işleminin başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, üst yönetici oluruyla görevlendirme yapılması, sayım sürecinin nasıl yürütüleceğinin kurala ve takvime bağlanması yararlı olacaktır.

Diğer taraftan, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin kayıtlar başlıklı 4.maddesinin “n” bendinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir:

“Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,”

Anılan Yönetmeliğin, 6. maddesinde;

“Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.” taşınır kayıt yetkilisinin görevi olarak belirlenmiştir.

Tüm harcama birimlerinde, taşınır sayımının yapılması, fazla veya noksan olan taşınırların belirlenmesi, muhasebe kayıtlarıyla, fiili durumun uyumlaştırılması amacıyla yapılması gereken sayımı hukuken yapacak görevli “taşınır kayıt yetkilisidir.”

Bu çerçevede, taşınır sayımının eksiksiz yürütülmesi için sayım işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Taşınırlar 4 grup bazında sayılması gerekmektedir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen gruplar bazında taşınırların fiili ve fiziki olarak yerinde ve kullanımda olup olmadığı tespit edilmesi gerekmektedir. 150 İlk Madde ve Malzemeler

253 Tesis, Makine ve Cihazlar

254 Taşıtlar Grubu

255 Demirbaşlar Grubu Müdürlük taşınır kayıt yetkilisi, muhasebe kayıtlarında gözüken taşınırları tespit etmesi ve aşağıda yer alan olasılıklar kapsamında, taşınırların mevcut durumunu tespit etmesi yerinde olacaktır.

Mevzuata Uygun (Kullanımda/Yerinde)

Mevzuata Uygun (Barkodsuz)

Bağış (Gerçek Kişi)

Bağış (Kamu Kurum/Kuruluş)

Bağış (Dernek)

Bağış (Diğer Tüzel Kişi)

Kullanıcı Hatası

Kullanım Süresi Dolmuş

Taşınırın Ölmesi

Zimmete Verme

Diğer birime devir

Söz konusu taşınırları, yukarıda belirtilen ihtimaller çerçevesinde yerinde araştırarak, mevcut durumu tespit ettikten sonra, her bir olasılık bazında, taşınırlar için yapılacak işlemler belirlenmelidir. Sayım sırasında tespit edilen ancak muhasebe kayıtlarında bulunmayan taşınırlar, aşağıdaki tabloya listelenmesi ve tutanak ekinde kayıtlara alınmasına ilişkin işlemler yapılması gerekmektedir. (Sayım fazlası olmasına karşın, değeri belli olmayan, değerine ilişkin kayıt bulunmayan taşınırların, değer tespitine ilişkin ekteki komisyon kurulması ve değerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.)

XXX BELEDİYE BAŞKANLIĞI

XXX Müdürlüğü

Taşınır Sayımında Fazla Çıkanlara İlişkin Tablo Taşınır Kodu[1] Taşınırın Cinsi Miktarı Açıklama

Kayıp veya çalışması nedeniyle bulunamayan taşınırlar için, taşınır kayıt yetkileri tarafından, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmalinin bulunup bulunmadığına ilişkin inceleme/araştırma istenilmesi yönünde tutanak oluşturulmalıdır. Mali hizmetler birimi bünyesinde, yukarıda belirtilen işlemlerin, mevzuata uygun ve zamanında yapılmasını kontrol edilmesi, aksayan ve geciken birimlerin uyarılması amacıyla bir komisyonun kurulması yerinde olacaktır. Taşınır sayımında hurda olarak tespit edilen taşınırlar için belediye bünyesinde (örneğin fen işlerinde bulunan atölye, şantiye gibi boş bir alanda) uygun bir alan oluşturulmalı, bu alanda hurda taşınırın toplanması sağlanmalıdır. Hurda işlemlerine ilişkin düzenlenecek belgeler Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Sayım sonuçları ile muhasebe kayıtları arasında uyumlaşma sağlandıktan sonra dayanıklı taşınırların barkodlanması ve odalara dayanıklı taşınır listesi asılması sağlanmalıdır.