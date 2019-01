Murat Gülşan

Şeytanilerin İslama saldırıları türlü türlü isimler adı altında devam etmektedir.

Hatırlarsanız Amerikan film sektöründe gerilim film olarak serisi çekilen 13. Cuma filmi ve tüm Hristiyan aleminde 13 rakamı rahatsızlığı vardı. Önce oradan bir özet geçelim konumuza giriş yapalım.

13 rakamının uğursuzluğuna bütün Hristiyan dünyası inanır. Ancak Müslümanların 13’ten korkması için bir sebep yoktur. Aksine onlar için hep iyi olaylara vesile olmuş bir rakamdır…

Peki Hristiyan dünyası 13’ten neden korkar? Hatta çoğu evlerine 13 numarasını vermez… Uçaklarda 13. koltuk sırası yoktur. Apartmanlarda, otellerde 13. kat ya 12 A’ dır ya da 14 ‘tür. 13 numaralı oda yoktur.

İşte bu fobinin nedenleri;

Genel olarak bu inancın, Hz. İsa’nın meşhur son yemeğindeki havarilerin sayısından kaynaklandığı sanılır. Hz. İsa’nın bir cuma günü çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde toplam 13 kişi bulunuyordu; İsa ve 12 Havari.

Bu nedenle Hıristiyanlarda akşam yemeğinde 13 kişi bir araya gelirse bunlardan birinin başına bir felaket geleceğine inanılır. Sonraları 13 sayısını çağrıştıran bu sayının içinde geçtiği her şey lanetli, kötü, korkunç olarak nitelendirilmeye başlandı.

Uğursuzluğun diğer sebepleri ise şöyle anlatılıyor:

İbraniler’e göre 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinin 13’üncü harfinin “mavet” (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan “m” olmasıydı. Hammurabi kanunları listesinde de 13 sayısı atlanmıştı.

İskandinav mitolojisinde, İskandinav tanrılarının en kötülerinden olan Loki, Valhalla’daki oniki kişilik bir şölene davetsiz olarak gitmişti. 13’üncü kişi olarak gittiğinde, gözyaşı tanrısı olarak da anılan, adının anlamı “Muzaffer” olan, yakışıklı ve adil Baldr’ın ölümüne yol açtığından, bu sayı uğursuz olarak anılmaktaydı.

13 Ekim 1307 Cuma günü, Fransa Kralı Philippe ile Papa Clemens’in işbirliği sonucu Tapınak Şövalyeleri’nin çoğu tutuklanıp idam edilmişti.

13 sayısının uğursuzluğuna duyulan inancın kökeninde bir yıl içinde ayın 13 kez dolunay olarak gözükmesinin yattığını söyleyenler de vardır.

ünlü katiller Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy ve Albert de Salvo’nun adları 13 harften oluşur

Ancak Müslümanların 13 sayısının uğursuzluğuna inanmaları çok yersizdir.

Hatta 13 müslümanlar için uğurlu bile sayılabilir…

5+7+1= 13 Hz. Muhammed sav. Efendimiz 571 senesinde doğmuştur.

1+4+5+3= 13 İstanbulun fethi

Yavuz Sultan Selim han sina çölünü 13 gün de geçip arap yarım adasının fethi.

7+5+1= 13 Türklerin müslüman oluşu

1+0+4+8= 13 Pasinler savaşı.(bizansla ilk savaş ilk galibiyet)

Selahattin Eyyubi Haçlı seferlerinin on üçüncüsünde, onları kesin bir yenilgiye uğratmıştır…

Daha sonra hepimizin bildiği gibi Pazartesi günü. Yani Peygamber efendimizin doğum günü olan pazartesine saldırma babında Pazartesi sendromu diye adlandırarak insanlar üzerinde psikolojik baskılar elde etmişler haftaya moralsiz bıkkın bir şekilde başlamalarına vesile olmuşlardır. Şimdi de kara Cuma peki bu kara Cuma nedir niye kutlanıyor ne zaman başlamıştır.

Kara Cuma (Black Friday) Nedir ?

İlk olarak 1932 yılında başlasa da bu alış-veriş cinneti gününe 1961 yılında Kara Cuma, İngilizcesiyle Black Friday denilmiştir. Kara Cuma, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma günüdür.

Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar kapılarını çok erken saatlerde açar ve geç saatlerde kapatır. Müşterilerin beklenmediği derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil değildir. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır. Son 3-4 yıldır bu ilginç çılgınlık Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Büyük alış-veriş siteleri ve çeşitli şirketler de bu günde indirimli satış yaparlar.

Kara Cuma Tarihi

Bu alışveriş gününden tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda Türkiye’de de uygulanmaya başlayan bu güne bir çok şirket katılmaktadır. Mağazalar bu günde kapılarını erken açmakta ve bu nedenle işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.



Kara Cuma’ya Karşı Çıkışlar

Kara Cuma yani Black Friday uygulamasına Türklerin yaşam biçimine zarar verdiği dolayısıyla karşı çıkan Türkçü çevrenin yanı sıra Cuma gününün Müslümanların kutsal bir günü olduğundan dolayı İslam’a inanan bazı kesimler de karşı çıkmaktadır. Ünlülerde Hamza Yerlikaya bu uygulamaya karşı çıkmıştır. Ayrıca hosting ve site adı satışı yapan kodespa.net firması ilk olarak Mutlu Cumalar kampanyası ile Kara Cuma’ya karşı çıkarken ardından büyük bir Türk teknoloji şirketi olan Vestel de Hayırlı Cumalar kampanyası ile karşı çıkışı sürdürmüştür.

Hıristiyanların Kara Cuma Psikolojisi Altında İslam Korkusu mu Yatıyor ?

Tarihte dünyaya hakimiyet kuran Türk İslam devletleri yüz yıllarca adalet ile hüküm sürmüşlerdir. Hristiyan dünyasının bir çok devleti bağımsızlıklarını kaybettiklerinden dolayı kendilerinde Müslümanlara karşı bir bilinç altı oluşturmuşlardır. Haçlılar ve Türk İslam dünyası arasında birçok kez savaş ve acılar yaşanmıştır. Yaşanmışlıklar sonucunda Batı dünyası İslam dünyasına karşı korku ve endişe beslemişlerdir. Hatta İslam dünyasını parçalamak için IŞİD gibi bir çok terör örgütünü de finanse edip İslam dünyasının itibarını yerle bir etmek istemişlerdir. Ayrıca bu terör örgütleri İslam maskesi takmasına rağmen bir çok İslam dışı davranışlar sergilemiş, sürekli olarak da Müslüman kanı dökmüşlerdir.

İşte bizler Müslüman ülkeyiz Cuma günleri herkes birbirine HAYIRLI CUMALAR der.

Mesajlar atar, Cumanız mübarek olsun der, selamlaşmanın en güzel halidir Cumalaşmak. Cuma bizler için çok özel bir gündür CUMA Müslümanın haftalık bayramıdır. Dolayısıyla KAR CUMA ya karşı çıkmak bir nevi Cihattır. Müslüman uyanık olmalı değerlerine asla zarar verdirmemelidir. Ben şahsım olarak bu iğrenç ifadeyi kınıyor kesinlikle katılmıyorum. İlginç olan şey ise bu cinnetin Türkiye’ye de benimsetilmeye çalışılmasıdır. Savaş sadece silah ile değil, psikolojik anlamda da devam etmektedir. Ayrıca açıkça bu uygulamaya karşı çıkan Milli güreşçimiz ve Milletvekili HAMZA YERLİKAYA 'ya, Yerli elektronik devi VESTEL'e,hosting ve site adı satışı yapan kodespa.net' e çok teşekkürler ederim. Bu yüzden kendi tarafımdan tüm TÜRK seven Müslüman kardeşlerimize

CUMALARIMIZ MÜBAREK OLSUN,

HAYIRLI CUMALAR Dilerim vesselam..