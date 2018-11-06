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Karagöz... Meddah… Kukla...Orta Oyunu… Geleneksel Türk Tiyatrosu Sincan halkı için sahnelendi

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Karagöz... Meddah… Kukla...Orta Oyunu… Geleneksel Türk Tiyatrosu Sincan halkı için sahnelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni M. Tahir İkiler Lale Konferans salonunda Geleneksel Türk Tiyatrosunu örnekleriyle anlattı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinlikleri Kasım ayında da yoğun programlara sahne oluyor. Sincan Belediyesi; söyleşilerden sergilere, panellerden tiyatroya kadar birçok renkli etkinliği Sincanlılarla buluşturmaya devam ediyor.

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU YAŞATILDI

Lale Konferans salonunda Karagöz, meddah, kukla, orta oyunu gibi Geleneksel Türk Tiyatrosunun örnekleri Sincanlı sanatseverler için sahnelendi.  Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni M. Tahir İkiler tarafından sahneye koyulan oyun, seyircisini kah güldürdü kah düşündürdü.

LALE KONFERANS SALONU SANATSEVERLERLE DOLDU

Oyuna Sincan Halkı yoğun ilgi gösterdi. Seyircinin uzun süren alkışlarıyla son bulan gösterinin ardından M. Tahir İkiler’e çiçek takdim edildi. Etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kültür, sanat etkinliklerine Sincan halkını davet etti.

KUKLALAR KÜLTÜR ÇADIRINDA

Lale Meydanında bulunan Kültür Çadırı da kukla sergisine ev sahipliği yaptı. Kukla sergisini görmeye gelenler hem kukla gösterisini izledi hem de kukla yapımına şahit oldu. Çocuklara da küçük el kuklaları hediye edildi. 

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