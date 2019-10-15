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Son günlerde Türk sinemasının iyi bir seyirciye sahip olduğunu ve kendisinin bir film çekerken maddi kaygılar taşımadığını dile getiren Kırmızıgül, "Bugüne kadar eğer maddi bir kaygı taşımış olsaydım, sinema yerine müzik yapardım, sahnelerde olurdum." diye konuştu.