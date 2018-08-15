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Karapürçek Kurban Satış Merkezi’ndeki hayvanlar veteriner hekimler tarafından denetlendi

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Karapürçek Kurban Satış Merkezi’ndeki hayvanlar veteriner hekimler tarafından denetlendi
Altındağ Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Kurban Satış Merkezi’ndeki kurbanlıkların sağlık taramalarını sıklaştırdı.

Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğiyle Karapürçek Kurban Satış Merkezi’ndeki hayvanlar denetlendi. Veteriner hekimler, hayvanların gebe olup olmadıklarından hastalık taşıyıp taşımadıklarına kadar her şeyi kontrol etti.

Ultrasonografi cihazı devrede

Altındağ Belediyesi, her Kurban Bayramı öncesinde yaptığı sağlık taramalarını bu yıl da gerçekleştirdi. En ufak bir detayın bile göz ardı edilmediği tesiste veterinerler, özverili bir çalışma yürüttü. Barınaklardaki hayvanlar tek tek sağlık taramasından geçti. Ultrasonografi cihazıyla kurbanlıkların gebe olup olmadıklarına bakıldı. Kurbanlıkların diş tetkiklerinden küpe numaralarına, yaş saptamalarından belge kontrollerine kadar her şey, detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan muayeneler sayesinde sağlık hizmetleri hem satıcıların hem de alıcıların ayağına gitti. Kurbanlıklarını gönül rahatlığıyla alan vatandaşlar ise yapılan sağlık taramalarından oldukça memnun kaldı.

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