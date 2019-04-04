Kardeş Çocukları 10. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Merakla Beklenen Dizinini Yeni Bölümünde Neler Olacak? Kardeş Çocukları Son Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV’den izleyiciler ile buluşan Kardeş Çocukları dizisinde yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Yayına başladığı tarihten itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen ve her geçen gün izleyici kitlesini biraz daha artıran sevilen yapım Kardeş Çocukları dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Daha önce Star TV tarafından yayınlanan ilk tanıtım filminin ardından yeni bölüm 2. fragmanı da dizinin takipçileriyle buluşturuldu. Kardeş Çocukları yeni fragmana göre, 10. bölümde neler olacak?

Merakla beklenen 10. bölüm öncesi Star TV’nin yayınladığı Kardeş Çocukları 2. fragmanda; Umay, Hayat’a zorluklara boyun eğmemesini ve dimdik durmasını tembihliyor. Ümran’ın gözleri önünde gerçekleşen bu olaydan sonra Hayat başına ne geleceğini bilmeden o geceye hazırlıklarını sürdürüyor. Hayat ve Hayal birlikte podyuma çıkıyor. Umay kızlara onu temsil ettiklerini söylüyor.

Kardeş Çocukları Son bölümde Neler Yaşandı?

Hayranlarını ekran başına kilitleyen Kardeş Çocukları dizisinin 9. bölümü yine her zaman olduğu gibi büyük bir heyecanla takip edildi. Umay, Cemal’in yaşadığı gerçeğinin ortaya çıkmaması için yeni bir plan yapıyor. Cemal ile konuşarak bu durum hakkında bir şeyler yapmaları gerektiğini söylüyor. Bunun için Cemal’in buralardan uzaklaşmasını ve Ümran’a yaklaşmaması gerektiğini ona açıklıyor.

Ümran’dan ayrılmayı asla aklına koymayan Cemal, bu sözlere kulaklarını tıkıyor. Bunun ardından Ümran karşısında Cemal’i görür görmez ona bir yumruk çakıyor. Cemal Ümran’a Umay’ın yanında bir köle olacağına onun da karısı olarak kalmaya devam edeceğini açıklıyor.

Öte yandan Reşat, Umay ile Yıldırım arasındaki bağın geçmişe dayandığını ortaya çıkarıyor. Başlarda şüphelendiği bu konu hakkında bir araştırma yaptırınca, şüphelerinin gerçek olduğunu ve Yıldırım ile Umay’ın daha önceden birbirlerini tanıdıklarını öğreniyor. Umay’ın gelecek planları Reşat’a büyük sürpriz oluyor.

Ümran kızını yalanlardan korumak için savaş vermeye devam ediyor. Umay ise geleceğine Ümran’ın karar vermesini asla istemiyor. Bunun üzerine Ümran, Umay’ı görür görmez ona saldırıyor. Yerlerde sürükleyerek ondan hesap soruyor.