Kardeş Çocukları Dizisindeki Sevişme Sahnesi Tepki Topladı

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kardeş Çocukları dizisinin son bölümündeki sevişme sahnesi izleyicilerden tepki aldı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğu bilinen dizinin hayranları, televizyon ekranlarına gelen sahnenin ardından sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Son dönemde televizyon ekranlarından yayınlanan programlar arasında en beğenilen dizilerden biri olarak dikkat çeken Kardeş Çocukları, yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Star TV’nin en sevilen dizisi olan Kardeş Çocukları, ilgi çekici senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla seyircilerden tam not alıyor. Fakat geniş izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizinin geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen son bölümündeki banyoda sevişme sahnesi, dizinin hayranları tarafından tepki topladı.

Bölüm Finali Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Reyting rekortmeni olmaya aday Kardeş Çocukları dizisinin başrollerinde usta oyuncular; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Türk televizyon yapımlarının sevilen yüzleri; Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimler de dizinin oyuncu kadrosu içinde bulunuyor. Önceki gün Star TV ekranlarında yayınlanan 10. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan sevilen dizinin final sahnesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Evin Hizmetçisi Banyoda Keyif Yaptı

Kardeş Çocukları dizisinin hayranları tarafından sosyal medyada konuşulan sahnede, dizinin başrol karakterlerinden biri olan Umay’ın evinde kimse olmaması sebebiyle banyo keyfi yapan hizmetçi, gizlice küvette banyo yapmaya başladı.

Evde yalnız olmasının rahatlığına kapılan ve kendince şarkı mırıldanarak keyifle banyo yapan hizmetlinin sesini, gittiği davetten erken dönen ev sahibi duydu. Odasındaki banyoya sessiz adımlarla yaklaşan ev sahibi, evin hizmetçisini kendinden geçmiş bir şekilde küvette keyif yaparken yakaladı.

Ev sahibini bir anda karşısında gören hizmetçi, hızla küvetten çıktı ve üzerinde köpüklerle ev sahibinin karşısına dikildi. Ev sahibi başta ne yapacağını bilemedi ancak hizmetçiye manidar bir bakış attıktan sonra yüzünde beliren gülümsemeyle banyonun kapısını içeriden kapattı. Dizinin hayranları tarafından tepki çeken bu sahne, sosyal medyada tartışma konusu oldu.