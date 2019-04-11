Karısını Ve Kayınvalidesini Altın İçin Öldürüp Kaçan Katil Koca Tutuklandı

Bursa'da eşi ve kaynanasını domuz bağıyla bağlayarak öldüren ve konuttaki para ile altınları alıp Suriye'ye gitmek üzere Adana'ya kaçan katil kocayla kabahat ortağı çıkarıldıkları duruşmaca hapsedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan A.H, eşi Hayat Hattab ile kaynanası Sabah Meşail'i ellerini bağlayarak öldürdü. A.H. eşini ve kaynanasını öldürdükten sonra dostu K.J'den kendisine destek etmesini istedi. A.H. ile K.J. can veren bayanların cesetlerini gizlemek isterken komşuların ihbarı üzerine hadise yerine gelen polisleri gördü. Sırçadan sıçrayıp kaçmaya çalışan 2 bireyden K.J. takımlarca tutulurken A.H. ise kaçmayı muvaffak oldu.

Kişinin Yakalanması için çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Ofis Amirliği takımları A.H'nin Adana'ya kaçtığını oradan da Suriye'ye gitmeyi tasarladığını tespit etti. Adana Şehir Emniyet Müdürlüğü takımlarıyla ortaklaşa yapılan çalışmalarda nezaretine alınan A.H. ile dostu K.J. çıkarıldıkları duruşmaca hapsedilerek cezaevine sevk edildi.

A.H'nin ifadesinde karısından para istediğini fakat eşiyle kaynanasının kendisine para vermediğini cinayeti bunun için işlediğini itiraf ettiği bilindi.