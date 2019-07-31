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12 bin sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kariyer 31.07.2019, 12:56 31.07.2019, 16:50
Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilmek üzere KPSS sonucuyla 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
Posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.
(İHA)
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