2 Bin 500 Polis Adayı Alınacak
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 250 erkek ve 250'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrencinin alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı...
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 250 erkek ve 250'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrencinin alınacağını duyurdu.
"2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir."
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