Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı

ANKARA (AA)- Arabuluculuk sınavı için başvuru süresi 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Kasım'da yapılacak 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının 19 Ağustos'ta başladığı ve 2 Eylül'de sona ereceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Sınav için, 19 Ağustos'tan bugüne kadar 26 binin üzerinde başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sınav başvurularına çok yoğun ilgi olması nedeniyle başvuru yapacak adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla başvurular 6 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.