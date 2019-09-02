Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı

Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı

ANKARA (AA)- Arabuluculuk sınavı için başvuru süresi 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Kariyer 02.09.2019, 11:29 02.09.2019, 16:12
Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı
banner63

ANKARA (AA)- Arabuluculuk sınavı için başvuru süresi 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Kasım'da yapılacak 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının 19 Ağustos'ta başladığı ve 2 Eylül'de sona ereceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Sınav için, 19 Ağustos'tan bugüne kadar 26 binin üzerinde başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sınav başvurularına çok yoğun ilgi olması nedeniyle başvuru yapacak adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla başvurular 6 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

#arabuluculuk #ADALET Bakanlığı #yazılı sınav
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@