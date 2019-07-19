Emirates, Türkiye’deki Kabin Memurlarını Arıyor

Emirates Türkiye'den Kabin Memuru Alacağını Duyurdu!

Dünyanın en büyük hava yolu firmaları arasında gösterilen Emirates, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den bünyesinde çalıştırmak üzere kabin memuru alacağını duyurdu. Dubai havayolu şirketinin yüksek maaş ile Türkiye’den kabin memuru alacağını duyurmasının üzerine birçok kişi Emirates havayolu şirketine kabin memurluğu pozisyonu için başvuruda bulundu . Emirates firmasında kabin memuru olmak için aranan şartlar arasında; akıcı bir İngilizce bilmek ve en az 21 yaşında olmak gerektiği belirtildi.

29 Temmuz’da İstanbul’da başvuruları değerlendirecek olan Emirates firması, günümüzde dünyanın en çok noktaya uçuş gerçekleştiren ve en büyük havayolu şirketleri arasında gösterilmektedir. Merkezi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’ned olan havayolu şirketi, Türkiye’den alacağı kabin memurlarına en az 2 bin 660 dolar maaş vereceğini duyurdu.

Emirates Havayolu tarafından yapılan açıklamada, şirketin devamlı büyüyen ve genişleyen filosunda istihdam edilmek üzere Türkiye’den kabin memuru alacağını duyurması, Türkiye’deki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Türkiye’den Emirates havayolu şirketine başvuracak olan adayların başvuruları, 29 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00’da Şişli Radission Blue Hotel’de yetkililer tarafından değerlendirilecek.

Çalışanlarına ayrıca birçok farklı avantaj sunacağını da açıklayan Emirates Havayolu şirketi, seferler sırasında tüm masrafların ve giderlerin şirket tarafından karşılanacağını ve Dubai’de yaşama fırsatı sunulacağını da açıkladı.

Emirates Kabin Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Dubai merkezli faaliyet yürüten Emirates Havayolları, Türkiye’den kabin memuru duyurusunu yapmasının ardından, firmanın ilanına birçok vatandaş yakından ilgi gösterdi. 29 Temmuz’da İstanbul Şişli Radisson Blue Hotel’de gerçekleştirilecek olan mülakatta ise başvuran adayların gerekli şartları taşıması gerektiği vurgulandı.

Emirates kabin memuru olma şartları arasında; en az 21 yaşında olmak ve parmak ucunda dururken 212 cm kol erişimine sahip olmak aranan temel şartlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra; en az 160 cm boy ve vücut kitle endeksinin (BMI) yeterli olması, en az lise mezunu olmak, görünür yerlerde herhangi bir dövme ya da yara izine sahip olmamak, yazılı ve sözlü olarak ileri derecede İngilizce biliyor olmak gerekmektedir. Emirates firmasının sunduğu bu şartlara haiz olan herkes kabin memuru olarak Emirates Havayolu şirketine başvurularını gerçekleştirebilir.

Emirates aynı zamanda kabin memuru olarak görev alacak olan kişilere; 2 bin 660 dolar maaş, Dubai’de konaklama imkânı , yıllık 30 iş günü izin hakkı, ülkeye gidiş geliş uçak biletleri vb. daha birçok farklı imkân sunulacaktır. Firmanın belirttiği şartları taşıyan herkes Türkiye’den başvuru yapabilecekler.

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 29 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Radisson Blue Hotel İstanbul’da* görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Emirates Kabin Memuru Olmak için;

Bir Emirates kabin memuru olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki gereksinimlere sahip olması gerekiyor:

En az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi

Minimum 160 cm boy

Lise mezunu olmak

İngilizce’de akıcılık (yazılı ve sözlü)

Üniforma dışından görünür dövme olmaması

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

Ayda 2.660 dolardan başlayan maaş

Sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır.

Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer.

Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama**.

Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir.

30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti.***

Emirates’te Kabin Memuru Olmak;

Emirates Kabin Memuru olarak görev yapanlar aşağıdaki imkanlardan yararlanabilecekler:

Emirates’te kariyer yapmak isteyenler için ayrıntılı bilgi: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

*Radisson Blu Hotel Istanbul, Sisli; 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. N:2 Sisli, Istanbul

**(TV, internet ve telefon faturaları dahil değildir).Konaklama, iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşma şeklinde gerçekleşiyor ve her birey kendi yatak odasına sahip olacak şekilde düzenlenen evlerde ancak mutfak ve yaşam alanı paylaşılıyor.

***Bilet, 3 yıllık hizmetten sonra herhangi bir EK varış yeri ile değiştirilebilir.