Geleceğin kadın liderleri arasında olmak için büyük fırsat!
Procter and Gamble (P&G), kadının toplumsal hayatta güçlenmesine yönelik yaklaşımını hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektörünün geleceğini şekillendirecek kadın satış liderlerini yetiştirmek için geliştirdiği programlarla da destekliyor.
Procter and Gamble (P&G), kadının toplumsal hayatta güçlenmesine yönelik yaklaşımını hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektörünün geleceğini şekillendirecek kadın satış liderlerini yetiştirmek için geliştirdiği programlarla da destekliyor. 3 yıl önce başlatılan “Geleceğin Kadın Liderleri” Programı, dördüncü yılında da birçok kız öğrencinin satış departmanlarında kariyer şansı yakalamaları için ilk adımı atmalarını sağlayacak. Üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan kız öğrencilerin kabul edileceği programda, öğrencilerin akademik hayatta öğrendikleri teorik bilgileri, iş hayatında nasıl uygulayabileceklerini öğrenmek üzere farklı etkinlikler düzenlenecek.
5 – 6 Aralık 2019 tarihlerinde P&G İstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek programda katılımcılar FMCG sektöründe markanın pazara girişi ve satış stratejilerini belirlemeyi, satışın dijital dünyasını keşfederken; P&G’nin sürdürülebilirlik konusundaki projelerini tecrübe etme şansını elde edecekler. Ayrıca çeşitli eğitimlerle donanımlarını artırma ve P&G’nin üst düzey yöneticileriyle ile bir araya gelip hem tanışma hem de fikirlerini paylaşma fırsatı da yakalayacaklar. Programa seçilen kişiler, sonraki süreçte yazılı test ve mülakatlara dahil olarak P&G’de işe giriş süreçlerini hızlandırma şansını yakalayabilecekler.
Programın 4’üncü yılında da birçok öğrenciye ev sahipliği yapması beklenirken, daha önce programda yer alan başarılı isimlerden 7’si ise kariyer yolculuklarına çoktan P&G Türkiye’de başladı. Bu isimler arasında bulunan Bensu Polat, profesyonel iş yaşamına dünyada lider bir firmada başladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederken, Banu Küce ise program süresince üst düzey yöneticilerden edinilen bilgilerin iş yaşamında oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.
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