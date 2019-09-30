Genç kadın liderlerin ilk buluşması

TurkishWIN ve BinYaprak tarafından üniversite kampüslerindeki geleceğin genç kadın liderlerini harekete geçirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği için çözüm üretmek ve kariyer yolculuklarında ilham vermek amacıyla hayata geçirilen CampusWIN ağının Oryantasyon Programı, bu yıl 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yedi yıldır geleceğini bugünden inşa etmek isteyen üniversite öğrencisi genç kadınların hayatına yön veren organizasyon, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TSKB ev sahipliğinde düzenlendi. 23 farklı üniversiteden 55 öğrencinin katıldığı etkinlikle iki gün boyunca çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi, konuk konuşmacılarla ilham veren deneyimler paylaşıldı.

İLK MEZUNLAR BULUŞTU

Genç kadın liderlerin CampusWIN mezunları ile de buluştuğu etkinlikte, İnsan Kaynakları ve eğitim duayeni Pınar Kulalı Şimşek “Yeni CampusWIN Tasarımı”nı tanıtırken, Yönetici Koçu ve Strateji Ortağı Oya Günay odaklanma eğitimi verdi ve birçok vaka çalışmaları gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında katılımcılar, oluşturdukları ekiplerle TSKB’nin ‘’Kadın İstihdamı Kredi Programı’’ ile ilgili ilan ve slogan geliştirdiler. Atölye sonunda gerçekleştirilen final sunumuna, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, TSKB Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdürü Hüseyin Gürel, TSKB Kurumsal İletişim Müdürü Canan Coşkun, Haus Reklam Ajansı Başkanı Ayça Güneş ve Binyaprak Kurucusu Melek Pulatkonak jüri üyesi olarak katıldı. Jürinin oylaması sonucunda birinciliği kazanan grup ödüllendirildi.

CampusWIN liderlerinin bir araya geldiği ve yıllık planlarını yaptıklarını CampusWIN Oryantasyon Programı, her yıl eğitim-öğretim döneminin başında düzenliyor. Farklı üniversitelerden gelerek buluşan ve tanışan CampusWIN liderleri, iki gün boyunca oryantasyon programında birlikte üretiyor ve farklı komitelerde yer alarak görev paylaşımı yapıyorlar. CampusWIN liderleri düzenli online toplantılar gerçekleştirerek yeni görevler de üstleniyor ve her ay farklı bir şirkette düzenlenen Akademi Günleri’nde bir araya gelerek mesleki deneyimlerini geliştiriyorlar.

ECE BÖRÜ'NÜN SÖZLERİ

Etkinliğin açılışında konuşan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, bankanın fırsat eşitliğine verdiği öneme dikkat çekerek, “Fırsat eşitliği temelli projeler daima önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gururla söyleyebiliriz ki, toplumsal algıyı değiştirmek ve çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla pek çok projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Börü, TSKB’nin bu konudaki çalışmalarını şöyle anlattı:

“Öncelikle kendi çalışma ortamımızda fırsat eşitliğini esas alıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, TSKB’de kadın çalışanların banka genelindeki oranı yüzde 52, müdür ve üstü pozisyonlardaki kadın çalışan oranı ise yüzde 51 gibi eşine az rastlanır bir oranda. WEP’s prensiplerini imzalayan öncü kurumlardan biriyiz.Yine bu konuyla ilgili olarak farklı şirketlerin de somut adımlar atması amacıyla bundan üç yıl önce Fransız Kalkınma Ajansı-AFD ile bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Kadın istihdamını destekleme amacıyla çıktığımız yolda 1250 kadını aktif çalışma hayatına kazandırdık. Bundan 2 sene önce üniversiteli genç kızları desteklemek üzere Türk Eğitim Vakfı ile Eğitimden Üretime Burs Fonu’nu hayata geçirdik. İKSV ile İstanbul Müzik Festivali kapsamında yürüttüğümüz ‘Yarının Kadın Yıldızları’ eğitim destek fonu ile genç yeteneklerimizin müzik eğitimine katkıda bulunuyoruz. SKD Türkiye ile hayata geçirdiğimiz ‘Eşit Adımlar’ dijital platformu ise iş dünyasında kadın istihdamını artırmak için farkındalık yarattığımız, başarı hikayelerini paylaşarak çoğaltmayı hedeflediğimiz önemli bir projemiz.”

GENÇLERLE EL ELE DAHA İYİYE

Açılış konuşmasına “Sizler geleceğin değil, bugünün liderisiniz. Sizlere güveniyoruz” diyerek başlayan BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak, “Her birimiz bugün iş hayatında fırsat eşitliği için bir adım atabilir ve etki alanımızı genişletebiliriz. Bugün ve her gün kolektif akıl ve yepyeni fikirlerle, dijital platformumuz BinYaprak’la üniversitelerinizde fark yaratmanız için tam destekle hem yanınızda hem de arkanızdayız. Gençlerle, sizlerle el ele daha iyiye bir dünya hayal ediyoruz” dedi.