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İBB'de İşe Alımlar Başladı! İBB İş Alımı Başvuru Sayfası Açıklandı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş aramakta olan vatandaşların "kariyer.ibb.istanbul adresine giriş yaparak online başvuruda bulunabileceğini ve buradan tüm sürecin takipçisi olabileceklerini söyledi.

Kariyer 23.09.2019, 15:40 23.09.2019, 17:17 Billdrt
İBB'de İşe Alımlar Başladı! İBB İş Alımı Başvuru Sayfası Açıklandı...

İBB'ye ait personel alımlarının başlamasıyla birlikte çok yoğun bir başvuru sürecinden geçilmişti. Ekrem İmamoğlu, ilgili yerlere giderek CV bırakmayan şahıslar için online iş başvuru sistemini kurduklarını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak "işe alımlarda şeffaflığı ve likayati" getirdiklerini ifade etti. Siteye giriş için buraya tıklayabilirsiniz.

#kariyer #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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