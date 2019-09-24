Kira ve Fatura Derdi Yok! 15.000 TL Maaşla Çalışacak Eleman Arıyorlar...

Dubai merkezli Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımlarını 17 Ekim'de İstanbul'da, 21 Ekim'de ise Antalya'da gerçekleştirecek. Ortalama olarak 2.660 $ maaşla çalışmaya başlayacak olan işe alınanlara, Dubai'de su ve elektrik hizmetleri de içerisinde olmak üzere tamamen ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.

Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet edilebilmesi ve mülakata girebilmesi için online başvuruda bulunmaları talep edilirken, alım etkinliğinin yer bilgisiyle ilgili detayların daha sonra şirketin web sitesinden görülebileceği ifade edildi. İşe alıme tkinliğinin ilki 17 Ekim'de İstanbul'da, diğeri ise 21 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

İşe kabul edilenler tam 7 aşamalı eğitimden geçecek. Ardından Emirates uçaklarında göreve başlayacak. İe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, Online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketiyle birlikte web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 farklı aşamadan olacak.

Kira ve Fatura Derdi Yok!

Emirates Hava Yolları işe kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanları ortalama olarak 2.600 $ yani 15.000 TL maaşla işe başlayacak. İşe kabul edilenlerin, çalıştığı uçak tipinin büyümsi ve kabin sınıfında değişiklik yapılması durumunda maaşlar artacak. Dubai'de fatura ve kira derdi olmadan tamamen ücretsiz konaklama hizmeti sağlanacak.

Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina bulunuyor. İki veya üç meslektaş yine 2 veya 3 yatak odası olan bir daireyi paylaşarak konaklayacak. Yıllık da 30 gün ücretsiz izin hakkı verilecek. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de teslim edilecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüşün şirket tarafından sağlanacağı, çalışana hiçbir masraf yüklenmeyeceği de ifade edildi.

Başvuru Şartları

- Katılma anında en az 21 yaşında olmak

- Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

- Minimum 160 cm yükseklik

- Lise mezunu

- İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)

- Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak

- Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)