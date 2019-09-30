Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 Personel Alımı: Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 sürekli personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Söz konusu başvurular 4 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. 43 farklı şehirde gerçekleştirecek alımlar için İŞKUR'a başvuru yapmanız gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 sürekli işçi alım başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı. 30 Eylül'den 4 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek olan başvurular İŞKUR'dan yapılıyor.
Başvuru yapmak isteyenler İŞKUR şubelerine ya da İŞKUR'un İnternet sitesi olan "https://esube.iskur.gov.tr/" adresine girerek başvuru yapabiliyor. Bu adresten İş İlanları bölümüne girip ardından arama yerine "Kültür ve Turizm Bakanlığı" yazdıktan sonra iş ilanına ulaşabilirsiniz.
Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?
Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Çanakkale (3), Edirne (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Gaziantep (3), İstanbul (8), İzmir (3), Hatay (2), Isparta (1), Kahramanmaraş (3), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4) ve Zonguldak'ta (2), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2)
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