Şişecam, genç yetenekler arıyor

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olarak, üretim faaliyetlerini 13 ülkede 22 bine yakın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği genç yetenek programı “Together” ile Şişecam Topluluğu, iş yaşamına ilk adımı atacak olan yetenekli gençlerin kariyerlerine yön vermeye devam ediyor. Gençlerin kariyerlerini Şişecam’ın faaliyet gösterdiği 13 ülkede uzun dönem proje stajı deneyimi ile ve Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirebileceği programa, üniversitelerin lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri 6 Ekim tarihine kadar başvurabilecek.

Şişecam Together programına online olarak başvuran genç yetenekler, ilk değerlendirme aşamasından geçerek, Şişecam Genel Merkezi ve fabrikalarda vaka çalışmasının gerçekleşeceği programa katılarak Şişecam yöneticileriyle birebir görüşme imkanı buluyor. Finalde başarılı olan genç yetenekler Together programına katılmaya hak kazanırken, yarı zamanlı çalışarak proje stajlarını başarıyla tamamlayan gençler, önceki dönem Togetherlılar gibi kariyerlerine Şişecam Topluluğu’nun bir üyesi olarak başlama fırsatını yakalıyor.

249 genç yetenek

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan, Topluluğun 2015’te hayata geçirdiği uzun dönem staj programının 2017’de “Together” global genç yetenek programına dönüşmesi ile bu programı, genç yeteneklerle uzun süreli bağ kurmak için iyi bir yol olarak gördüğünü belirterek “Şişecam Together programına bugüne kadar 249 genç yetenek dahil oldu. Together deneyiminin ardından kariyerine Topluluğumuzda devam eden yeteneklerin sayısı da 56’ya ulaştı, 15 stajyerimizin ise kadroya geçiş süreci devam etmektedir. Program ile uzman yardımcısı ve mühendis alımları için nitelikli havuz oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda üniversite işbirliklerimizi yurt dışında da güçlendiriyoruz” dedi.

Uzun dönem proje stajlarına başlayan genç yetenekleri eğitim, oryantasyon, yurtdışı staj deneyimi ve mentörlük sürecinin beklediğini ifade eden Demircan, “Türkiye ile birlikte faaliyet gösterdiğimiz 13 ülkede hayata geçirdiğimiz program aracılığıyla seçme ve yerleştirme sürecinden geçerek aramıza katılan gençlere global bir iş ortamını deneyimleyebilecekleri çok yönlü bir fırsat sunuyoruz. Şişecam’ın geleceğini genç yeteneklerle birlikte şekillendireceğiz” diye konuştu.