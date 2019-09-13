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Tarım ve Orman Bakanlığı 5.000 Personel Alımı! Şartlar Neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne 5.000 personel alınacak. İşte başvuru detayları...

Kariyer 13.09.2019, 13:28 13.09.2019, 13:42 Billdrt
Tarım ve Orman Bakanlığı 5.000 Personel Alımı! Şartlar Neler?

Bakanlık tarafından gelen açıklamaya göre, OGM'ye alımı yapılacak olan personellerin 1.146'sı herhangi bir sınava ya da mülakata tabi tutulmadan direkt KPSS puanı esas alınarak alınacak. Adayların mezuniyet durumlarına göre de tercih ettiği pozisyona göre en yüksek puan alan adaydan sıralama başlayarak yerleştirme yapılacak.

Alınacak Personeller:

Bu kategoride alınacak olan personel listesi şu şekilde sıralanıyor:

  • 10 Orman Endüstri Mühendisi
  • 7 Bilgisayar Mühendisi
  • 9 Makine Mühendisi
  • 5 Elektronik Mühendisi
  • 12 İnşaat Mühendisi
  • 7 Yazılım Mühendisi
  • 65 Avukat
  • 11 Biyolog
  • 11 Laborant
  • 1 Tekniker
  • 708 Büro Personeli
  • 200 Ön Lisans Mezunu Destek Personeli
  • 100 Ortaöğretim Mezunu Destek Personeli

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Bunun yanı sıra 1.150 adet sözleşmeli orman mühendisi ve 2.700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam olarak 3.850 adet personel alımı da KPPS puanı ve uygulamalı sınavla birlikte gerçekleşecek.

Zorlu arazi ve ekstrem koşullarda orman yangını ve kaçakçılıkla mücadele ilk sırada gelmek üzere çok sayıda tehlikeli görevi yapabilme yeteneğine sahip olması gereken bu personellerin teknik bilgisi, yöneticilik kabiliyeti, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına ne denli uyumlu olduğu gibi konularda uygulama sınavı yapılacak. Sınavların her aşamasında görsel kayıt da tutulacak.

Alınacak Kadronun 4 Katı Kişi Çağrılacak

Meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava herhangi bir şekilde müdahale etmeden gözlemci olarak kalabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının tam 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracatler ise 7 Ekim'e kadar devam edecek. 

#Tarım ve Orman Bakanlığı
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