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TÜBİTAK koruma alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

Kariyer 23.09.2019, 08:47 23.09.2019, 09:24
TÜBİTAK koruma alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak. Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

#personel #tübitak
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