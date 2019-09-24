TÜBİTAK koruma alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak. Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.