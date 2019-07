Yapay Zeka İK Süreçlerinde De Kullanılacak

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırmasında listeye giren şirketlerle “Inspiring the Excellece Series” etkinliği düzenliyor. Katılımcılara ilham vermeyi amaçlayan son etkinlik, Viessmann Türkiye bünyesinde gerçekleştirildi. Üst düzey yönetimin ve İK yöneticilerinin katıldığı etkinlikte Viessmann'ın ilham veren insan yönetimi uygulamaları ve fark yaratan şirket kültürü hakkında bilgi verildi. Kurumun Manisa'daki fabrikasında gerçekleştirilen etkinlikte Viessman Türkiye’yi başarıya taşıyan uygulamalar, kurum kültürü dönüşümü ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırması hakkında ayrıntılar aktarıldı.

Şirketler yönetici-çalışan arasındaki güven duygusuna yatırım yapıyor

Güven üzerine inşa edilen yapıların her zaman ayakta kalacağına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Great Place to Work olarak bakış açımızı, milyonlarca çalışana anket uygulayarak ve dünya çapında binlerce işvereni araştırarak oluşturduk. Şirketlere mükemmel bir iş yeri kültürü oluşturmaları, bunu sürdürmeleri ve ölçebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Deneyimlerimiz yüksek performanslı şirketlerin; çalışanların saygı ve takdir görmesini, birbirleriyle uyum içinde çalışan güçlü bir takım ruhunun oluşturulmasını, şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasını ve yapılan işten gurur duyulmasını teşvik eden yüksek güven kültürü üzerine kurulduğuna işaret ediyor. Faaliyet gösterilen sektörler, pazar dinamikleri, uzmanlık alanları, ürün veya hizmetler farklı olsa da şirketler için prensip daima güçlü bir güven temeli inşa etmek.” dedi.

İşe alım ve performans değerlendirmeleri değişecek

Great Place to Work'ün 13 ülkeyi kapsayan “Avrupa İnsan Kaynakları” anket sonuçlarına değinen Toprak, “İşe alım sürecinde büyük bir değişim bizi bekliyor. Üst düzey yöneticiler ve İK direktörleri 2022 yılında yapay zekâ ve robotik çözümlerin işe alım sürecinde yaygınlaşacağını öngörüyorlar. Bu dönüşümle; işe alım, performans değerlendirmeleri, eğitim, yetenek yönetimi, koçluk gibi pek çok sürecin daha verimli bir şekilde yönetilmesi bekleniyor.” açıklamasında bulundu.

Teknoloji kaçınılmaz ama çalışan bağlılığının önemi değişmiyor

Araştırmaya göre şirketlerin önceliklerinin de değiştiğine dikkat çeken Toprak, “Şirketlerin 2022 yılı için önceliklerinde ise değişen şartlara uyum sağlamak ve şirketlerin çevikliğini artırmak birinci sırada yer alıyor. Yapılan araştırma doğrultusunda organizasyonel öğrenme, yatırımların geri dönüşümü, çalışan bağlılığı, yeni teknolojilerin kullanımı, liderlik gelişimi ve veri analizi şirketlerin 2022 yılındaki öncelikleri arasında yer alıyor.” bilgisini verdi.

En önemli değişim dijital hayat ve paylaşım ekonomisi

Etkinlikte iş dünyasının başarı algısının da değişmekte olduğu gerçeğinin altı çizildi. Gelecekte iş yeri kültüründe en önemli değişimlerin, dijital yaşam, paylaşım ekonomisi, hizmetlerin transformasyonu konularında olacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yapay zekâ, sanal gerçeklik 3D teknolojileri, bulut bilişim, giyilebilir teknolojiler gibi unsurların yeni gelişen ekonomiler açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.