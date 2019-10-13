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"Biz tamamen kültürel bir çalışma yapıyoruz. Bir araya gelerek milletimiz, çocuklarımız için kültürümüzü yarına bırakmak için çalışıyoruz. Şanlı ordumuz, Suriye'de yaptığı harekatta inşallah muzaffer olacak. Buradan onlara dua edelim. Emperyalist küresel sistemin 1970'te başlayan ve halen devam eden Türkiye üzerindeki oyunları inşallah bitecek. 40 yıldır biz bu tuzağın içindeyiz. Bir dönem sağ sol çatışması, bir dönem Türk Kürt çatışması çıkarttılar. Suriye'de bu koridor açıldıktan sonra bu duruma noktayı koyacağız."