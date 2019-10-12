Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Temiz Bir İlçe İçin El Ele" sloganıyla çöp toplandı
Etkinlik 12.10.2019, 18:23
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Temiz bir ilçe için el ele verdiler
- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Temiz Bir İlçe İçin El Ele" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kurum müdürleri, kamu çalışanları, halk ve çocuklar çöp topladı
- Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal:
- "Sosyal sorumluluk projemiz, gelecek nesillerin daha güzel ve temiz bir çevreye kavuşması için örnek bir projedir"
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