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Kastamonu Taşköprü Sosyal Yardımlaşma-Dayanışma ve Kültür Derneği'nden Başkan Akgül'e ziyaret

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Kastamonu Taşköprü Sosyal Yardımlaşma-Dayanışma ve Kültür Derneği'nden Başkan Akgül'e ziyaret
Geçtiğimiz aylarda kurulan Kastamonu Taşköprü Sosyal Yardımlaşma-Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Şenol Özsoy ve yönetimi Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz Kasım ayında kurulan derneğin çalışmaları hakkında Akgül’ü bilgilendiren Özsoy, yaşadığı şehre hizmet noktasında Akgül’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Akgül’de dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

 

Çoğulcu Yönetim Anlayışı

Mamak’ta esnaftan taksiciye, okullardan derneklere pek çok farklı kesimle ortak akıl toplantısı yaptıklarını dile getiren Başkan Akgül, “Belediyemizi, sokak sokak ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu zaman herkesin memnun olduğu hizmetler ortaya çıkıyor. Şehirlerin gelişmesi noktasında her görüş çok değerlidir. Esnafından iş adamına, vatandaşından yöneticisine kadar herkesin fikrini söylemesi gerekiyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu çerçevede insana hizmet anlayışımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

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