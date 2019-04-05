Katalan Medyasından Fenerbahçe’ye Transfer İddiası

Yeni sezon transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Öyle ki, sarı lacivertli kulübün yeni sezonda kadroya kazandırmak istediği futbolcular hakkında yabancı basında da önemli haberler yayınlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Katalan basınında yer alan haberlere göre Barcelona’nın tecrübeli oyuncusu SamuelUmtiti’nin gelecek sezonda Fenerbahçe’yle söz keseceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile alınan Fransız stoperin bu sezon Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu belirtilen haberde, oyuncunun yüksek maliyetine de dikkat çekilirken, takımda bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Umtiti’nin satın alındığı fiyatın 3’te 1’ine bile satılmasına sıcak bakıldığı yazıldı. Barcelona 2016 – 2017 sezonunda SamuelUmtiti’yi Lyon’dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.

Ancak geride kalan sezonlarda bir türlü kendisinden beklenilen çıkışı yapamayan Fransız stoperin bu sezon sonu Barça’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte söz konusu haberde; geçtiğimiz yaz transfer döneminde Umtiti’yle en çok ilgilenen kulübün Fenerbahçe olduğu, ancak oyuncunun yüksek bonservis bedelinin sarı lacivertli kulübü zorladığı için bu transferden vazgeçildiği belirtildi.

Barça 3’te 1 Fiyatına Satmaya Razı

Katalan basınında yer alan haberde; gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Fransız stoperi zararına da olsa satmayı düşünen Barcelona kulübü yönetimi, İngiltere ve Almanya’dan gelen teklifleri değerlendirdiğini, bunlar arasında Fenerbahçe’nin de tecrübeli savunmacıya ilgisinin olduğu yazıldı.

Sakatlık Sorunu Var

Yabancı basında yer alan ifadelere göre, sezon başında Umtiti’ye talip olan Fenerbahçe’nin bu sefer kaçırılmayacak bir fırsata sahip olduğunun altı çizildi. Fenerbahçe’nin finansal açıdan sıkıntılı bir dönem yaşadığının da ifade edildiği haberde, yeni seçilen başkanlarının Barcelona kulübüyle yakın ilişkilerinin olduğunu ve Fenerbahçe’nin Umtiti’yi kiralama yoluna gidebileceği yazıldı.

Öte yandan büyük umutlarla transfer edilen SamuelUmtiti’den bu kadar çabuk vazgeçilmesinin arkasında, oyuncunun gösterdiği düşük performans dışında, sürekli yaşadığı sakatlıkların olduğu belirtildi.

Bu sezon 2 kere ciddi şekilde dizinden sakatlanan 25 yaşındaki oyuncunun, 126 gün sahalardan uzak kalması, kendisinden umudun kesilmesine neden oldu. Geçen sezon da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 12 maç kaçıran Umtiti bu sezonda da 28 maçta forma giyemedi.