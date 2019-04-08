Katılım Bankalarının Kârı 2 Milyar TL’nin Üzerinde

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) son dönemdeki katılım bankalarının güncel kazançlarını açıkladı. Bu açıklamaya göre Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının net kârı, 2018’de bir önceki yıla göre %32,4 artarak 2 milyar 97 milyon lira seviyesine yükseldi.

Ülkemizde faaliyet gösteren katılım bankaları geçtiğimiz yıllara oranla kazançlarını artırmaya devam ediyor. Türkiye’de faaliyet gösteren bütün katılım bankalarının verilerinin toplandığı Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 2018 yılının verilerini açıkladı. Kurumdan yapılan son açıklamaya göre bankaların net kârı 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın net kârının %32,4 arttığının göstergesi olarak dikkat çekti.

Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları olan Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’nın konsolide sayılmayan toplam aktif büyüklüğü 653 milyon lira olarak belirlendi. 2018 yılı için açıklanan bu rakam, 2017 yılının sonunda açıklanan verilere göre %29,2’lik bir artış gösterdi.

Katılım Bankalarının Net Kârı Arttı

Katılım bankalarının net kârı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)’nin açıkladığı verilere göre 2017 yılında 1 milyar 583 milyon lira seviyesindeydi. 2017’nin sonunda 13 milyon lira olarak açıklanan öz kaynaklar toplamı, 2018’in sonunda açıklanan verilere göre %22,9’luk bir artış göstererek toplamda 16 milyar 769 milyon lira seviyelerine çıktı.

Net Kârda Birinci Banka Kuveyt Türk

Geride bıraktığımız 2018 yılına ait verilerin kamuoyuna duyurulmasının ardından, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları arasında en fazla net kârı Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın kazandığı belirlendi. Bu süre içerisinde net kârı 869 milyon 812 bin liraya ulaşan Kuveyt Türk, TKKB’nin verilerine göre birinci sıradaki yerini aldı.

Net kâr sıralamasında birinci Kuveyt Türk katılım bankasını, 444 milyon 750 bin lira ile Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti. Listede yer alan 3. banka ise Vakıf Katılım oldu. Vakıf Katılım Bankası’nın 2018 yılındaki net kârı 325 milyon 397 bin lira olarak açıklandı. TKKB’nin açıkladığı listede Ziraat Katılım’ın 322 milyon 655 bin lira, Albaraka Türk’ün de 133 milyon 968 bin lira net kâr elde ettiği görüldü.