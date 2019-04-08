Kazada Ağır Yaralanan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Samsun'da alana gelen trafik kazasında ağır yaralanan özel güvenlik misyonlusu rehabilitasyon altına alındığı sağlık kurumunda yaşamını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde takribî bir hafta evvel alana geldi. Edilen bilgiye göre, Hasbi K. yönetindeki 06 HSB 55 plakalı araba önünde izleyen İdris G. idaresindeki 55 ST 522 plakalı arabaya arkadan çarptı. Çarpmanın tesiriyle savrulan araba, yol kenarında yürüyen özel güvenlik misyonlusu Erol Ceylan'a 37 çarparak ağır yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ceylan yapılan müdahalelere karşın bu akşam yaşamını kaybetti. Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.