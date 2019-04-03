Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı, Putin’le görüştü

Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yaptı. Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Tokayev görüşme sırasında Putin'e eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in selamlarını iletti. Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek teşkil edeceğine, aynı zamanda ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğine söz verdi. Toplantıda bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşeme sırasında Putin, Tokayev'e birçok konularda yakından çalışmalarının gerektiğini söyledi. Putin, "Birleşmiş Milletler ve diğer önde gelen çok taraflı platformlardaki faaliyetlerimizi yakından koordine etmeye devam edeceğiz" dedi.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Vladimir Putin, Rusya ve Kazakistan'ın askeri teknik alanında iş birliğe giderek Kazak ordusunun güçlenmesinde yardımcı olacaklarını açıkladı. Görüşmelerden sonra, Rusya ve Kazakistan liderleri ortak bir beyanname yayınladı. İki ülkenin arasında Kazakistan'ın Baykonur şehrinden gaz tedariki anlaşması yapıldığı açıklandı.