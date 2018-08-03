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Keçiören Aşık Veysel Nikah Sarayı nikahlar için hazır

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Keçiören Aşık Veysel Nikah Sarayı nikahlar için hazır
Mutlu evetlere ev sahipliği yapacak Aşık Veysel Nikah Sarayı'nın inşaatı Keçiören Belediyesi tarafından tamamlanırken nikahlar için de geri sayım başladı.

Kuşcağız Mahallesinde 4 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen nikah sarayı içerisinde 500’er kişilik 2 salon, 220 m²’lik 2 fuaye alanı, gelin – damat odaları, çocuk bakım odası ve oyun alanı, bay bayan mescit, 270 kişilik nikah salonu, teras, idari ofisler, açık ve kapalı otopark yer alıyor.

Özel konseptli şık düğün salonları yoğun talep gören ve 8 Ağustos itibarıyla yeni evetlere ev sahipliği yapması beklenen nikah salonu ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, modern, fonksiyonel, konforlu nikah salonunu Keçiören’e kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Çiftlerimizin mutlu anlarına şahitlik edecek yeni nikah salonumuzda her detayı planladık. Engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun salonumuz Keçiören’in önemli bir eksiğini de giderecek. Dünya evine girecek çiftlerimize şimdiden iki cihan saadeti diliyorum.” diye konuştu.

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