Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Başkanları Birliği tarafından Jüri Özel Ödülüne layık görüldü

Belediye Başkanları Birliği’nce sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması sonucunda seçilen "Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları" ödül töreninde Başkan Ak ’Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi’ ile jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen ‘1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri’ töreni ile Türkiye’nin en iyi belediye başkanları ödüllerini aldı. Ankara’daki MEB Şura Salonu’nda yapılan ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende 61 belediye başkanı ödüle layık görüldü. Çanakkale, Ölümsüzler Platosunun açılışı ve Kuran Tilaveti ile başlayan programda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Doğaya dönüş projesi” Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile Jüri Özel Ödülünü, Devlet Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Güldal Akşit’in elinden aldı.

Gümüşdere Ihlamur Vadisinin şehrin zenginliğini yeniden şehrin hizmetine sunma projesi olduğunu ifade eden Başkan Ak; “Gümüşdere Ihlamur Vadimiz Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsıyor. Sadece Keçiören'e değil Ankara'ya ve Türkiye'ye yeni bir tema vadi kazandırdık. Gençlik Marşına ilham olmuş, bir zamanlar insanların balık tutup keyifle zaman geçirdiği bu çayın yeniden kazandırılması aynı zamanda tarihe de bir saygı... Şehrin doğal güzelliklerini korumak, şehre değer ve anlam katmış bu alanları yeniden insanla buluşturmak şehrin kimliğine de sahip çıkmakla eş değer... Bu tema vadimizin örnek olmasını arzuluyor, şehrin doğayla anlam kazandığını da vurguluyoruz. Ödüller bizi daha çok çalışmamız için de teşvik edici oluyor.” diye konuştu.

Doğal Kaynak Sularını Evlere Ulaştırma Projesi ile ödüle layık görülen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ise ödülünü Başkan Ak verdi.​