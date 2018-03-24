Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cuma Programı için Adnan Menderes Mahallesi'ni ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği günden bu yana her hafta Cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma buluşmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını yine vatandaşlara ayırarak Adnan Menderes Merkez Camiinde kıldığı Cuma namazının ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Aktepe Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Ak, " Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onlar bizim huzur ve güvenliğimiz için görev yapıyorlar. Keçiören bugün daha güvenliyse onların sayesinde... Zaman zaman huzur operasyonları yapıyorlar bizler de kendilerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Ak daha sonra Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulunu ziyaret ederek futbolda Ankara şampiyonu, badmintonda Türkiye ikincisi, taekwandoda Avrupa şampiyonluğu kazanan öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti. Ak,"Onlar hem Keçiören'in hem ülkemizin adını duyuruyor, bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Bizler de nitelikli tesisler ve malzeme yardımlarıyla üzerimize düşen katkıyı veriyoruz. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacaklar ve başka gençlere örnek olacak, onları da spor yapmaya teşvik edecekler." diye konuştu.

Başkan Mustafa Ak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle Ahmet Tevfik Göymen Konferans Salonunda düzenlenen programa da katıldı.