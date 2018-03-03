  • BIST 116.859
  • Altın 161,892
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,7035
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını Ufuktepe Mahallesi'ne ayırdı

»
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını Ufuktepe Mahallesi'ne ayırdı
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği günden bu yana her hafta Cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma buluşmalarını ara vermeden sürdürürken, bu hafta Ufuktepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını vatandaşlara ayırdı. Ufurktepe Merkez Camiinde kıldığı Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ak, Ufuktepe Mahalle Muhtarı Abdullah Ergül'ü de ziyaret etti.

Ufuktepe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Ak, Afrin Zeytin Dalı Harekatına da değinerek, " Afrin'de şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onlar bizim huzur ve güvenliğimiz için görev yapıyorlar." dedi.

Ufuktepe Taksi Durağına da konuk olan Ak, esnafa hayırlı kazançlar dilerken  Ufuktepe Zabıta Merkezini de uğradı.

"VATANDAŞLA İÇ İÇEYİZ"

Vatandaşlarla bir araya gelerek onların Keçiören ile ilgili görüş ve önerilerini almaya özen gösterdiğini aktaran Başkan Ak, "Cuma buluşmaları kapsamında her hafta farklı bir camiye giderek farklı mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Buradaki mahalle sakinleriyle, mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek, anında müdahale ediyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak için tüm yolları kullanıyoruz. Çay sohbetlerimiz, komşu buluşmalarımız, park ve esnaf ziyaretlerimizle onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. " dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Danışmanlar Derneği tarafından düzenlenen “2017 Ödülleri Töreninde” Başkan Ak Yılın Belediye Başkanı Ödülüne layık görüldü28 Şubat 2018 Çarşamba 10:43
  • "Saraybosna ile 25 yıl" programı kapsamında "Doğu Batı Arasında Aliya Sempozyumuna" programı düzenlendi28 Şubat 2018 Çarşamba 10:25
  • “Çok Oturumlu Çok Uluslu Doğu Batı Arasında Aliya Semineri” ve “Saraybosna ile 25 Yıl” programının startı verildi27 Şubat 2018 Salı 09:20
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara’daki Yerel Medya Temsilcileriyle bir araya geldi26 Şubat 2018 Pazartesi 09:46
  • Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhadjaev, Keçiören Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni çok begendi22 Şubat 2018 Perşembe 09:15
  • Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani, makamında ziyaret ettiği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı Sudan’a davet etti21 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
  • Doğumunun 125. yılında ünlü Kazak şair Mağcan Cumabayev adına Keçiören Belediyesi tarafından yapılan anıt törenle açıldı20 Şubat 2018 Salı 11:47
  • Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkan Ak'a şeref madalyası kapsamında "Kazakistan Diplomasi Hizmeti 25. Yıl Madalyası" takdim etti20 Şubat 2018 Salı 10:13
  • Keçiören'de bulunan liselerde, sıfır atık projesi kapsamında eğitimler verildi19 Şubat 2018 Pazartesi 09:29
  • Keçiören'in daha yeşil olması için ağaçlandırma çalışmalarına devam eden Keçiören Belediyesi, 2018 yılının ilk fidanlarını toprakla buluşturdu17 Şubat 2018 Cumartesi 12:40
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim