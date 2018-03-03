Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını Ufuktepe Mahallesi'ne ayırdı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği günden bu yana her hafta Cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma buluşmalarını ara vermeden sürdürürken, bu hafta Ufuktepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını vatandaşlara ayırdı. Ufurktepe Merkez Camiinde kıldığı Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ak, Ufuktepe Mahalle Muhtarı Abdullah Ergül'ü de ziyaret etti.

Ufuktepe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Ak, Afrin Zeytin Dalı Harekatına da değinerek, " Afrin'de şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onlar bizim huzur ve güvenliğimiz için görev yapıyorlar." dedi.

Ufuktepe Taksi Durağına da konuk olan Ak, esnafa hayırlı kazançlar dilerken Ufuktepe Zabıta Merkezini de uğradı.

"VATANDAŞLA İÇ İÇEYİZ"

Vatandaşlarla bir araya gelerek onların Keçiören ile ilgili görüş ve önerilerini almaya özen gösterdiğini aktaran Başkan Ak, "Cuma buluşmaları kapsamında her hafta farklı bir camiye giderek farklı mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Buradaki mahalle sakinleriyle, mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek, anında müdahale ediyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak için tüm yolları kullanıyoruz. Çay sohbetlerimiz, komşu buluşmalarımız, park ve esnaf ziyaretlerimizle onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. " dedi.