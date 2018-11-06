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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, federasyon başkanlarını makamında ağırladı

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, federasyon başkanlarını makamında ağırladı
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çankırılı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can’ı, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır’ı, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar’ı ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu...

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çankırılı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can’ı, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır’ı, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar’ı ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç’u makamında ağırlayarak çeşitli sohbetler gerçekleştirdi.

“KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NİN ETKİNLİKLERİNDEN MEMNUNUZ”

Birçok sosyal ve kültürel etkinlikler için sivil toplum kuruluşlarına destek veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ziyaretinde bulunan Çankırılı, Çorumlu, Kırşehirli ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanları, Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği ve desteklediği etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çankırılı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can, “Sayın Mustafa Ak’a teşekkür ziyaretinde bulunduk. Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerine dair istişare ve değerlendirmeler yaptık. Hoş sohbeti ve misafirperverliğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, KEÇMEK kursiyerleri tarafından yapılan tablolardan birkaçını dernek başkanlarına hediye ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

AK’TAN MİLLİLİK VURGUSU 

Sivil toplum kuruluşlarını oldukça önemsediğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Ülkesini ve milletini seven, ülkesinin kalkınması için milli duruşundan ödün vermeyen derneklerimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yaparak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Çankırı’yı, Çorum’u, Kırşehir’i ve Yozgat’ı temsilen bir araya geldiğimiz kıymetli dernek başkanlarımızla Keçiören’i ve temsil ettikleri illeri konuşma fırsatı bulduk. Birçok konuda fikir alışverişinde bulunarak, hizmete açtığımız ve gelecekte yapmayı planladığımız projelerimizi anlattık. KEÇMEK kursiyerlerimizin el emeği tabloları inceleyerek dernek başkanlarımıza birer tane hediye ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.​

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