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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Güçlükaya Mahallesi'ni ziyaret etti

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Güçlükaya Mahallesi'ni ziyaret etti
Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak...

Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşın gönlüne dokunarak onlarla hasbihal etmeyi Güçlükaya Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde kurulan platformda sürdürdü. Kızlarpınarı Caddesi’nde esnaf ziyaretinde de bulunan Ak, cadde üzerindeki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

ENGELLİ VATANDAŞA ELEKTRİKLİ SANDALYE 

Keçiören Belediyesi, birçok mahallede gerçekleştirdiği halk buluşması organizasyonunu bu hafta Güçlükaya Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Buluşma öncesinde esnaf ziyaretinde bulunan Ak, birçok vatandaşla cadde boyunca muhabbet etti. Yaşar Yılmaz isimli engelli bir vatandaşın elektrikli sandalye talebi üzerine elektrikli sandalye sözü veren Ak, sandalyenin temin edilmesi için kurmaylarına talimat verdi. Tekerlekli sandalye isteği yerine gelen Yılmaz, “Allah başkanımızdan razı olsun. Ne zaman bir talebim olsa hiç geri çevirmedi. Her karşılaştığımızda sıcak ve gönülden muhabbetiyle yüzümüzü güldürdü. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ BAŞKANLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Kızlarpınarı Caddesi üzerine kurulan platformda Başkan Ak’la görüşmek isteyen vatandaşlardan kayıt alınarak buluşmanın düzenli gerçekleşmesi sağlandı. Sırası gelen vatandaşla yüz yüze görüşme yapan Ak, çeşitli notlar alarak vatandaşların problemiyle bire bir ilgilendi. Başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu organizasyonda birçok probleme derhal çözüm bulundu. Vatandaşın her türlü probleminin dinlendiği buluşmanın ardından, problemi çözüme kavuşan vatandaşların memnuniyeti gözlerine yansıdı.

“KEÇİÖREN’DE BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Vatandaşların sıkıntılarını gidermek için her hafta halk meclisi havasında toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Ak, “Biz, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen mutluluklarıyla da mutlu olan bir anlayışı benimsedik.  Halk toplantılarında 10 yıllık belediyecilik deneyimimizi en verimli şekilde vatandaşımıza hizmet olarak sunup, onların sıkıntılarına ortak olduk. Vatandaşlarımızın problemlerini yüz yüze anlatması için birçok mahallede çeşitli buluşmalar gerçekleştirdik. Bu buluşmalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına anında müdahale etme imkânımız varsa derhâl çözüm ürettik. Aksi halde yetkili birim müdürlerimize talimat vererek sıkıntıları gidermek için gerekli çalışmaları başlattık. Bilhassa kendini yalnız hisseden yaşlılarımızın yanında olduğumuzu bu vesileyle hissettirip, Keçiören’de büyük bir aile olduğumuzun bilinmesi için her türlü imkânı seferber ettik” ifadelerini kullandı.   ​

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