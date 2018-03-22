  • BIST 118.356
  • Altın 167,401
  • Dolar 3,9038
  • Euro 4,8277
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

»
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2,2 m²'den 6,82 m²ye çıkaran Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartaltepe Kent Ormanına 2.071 fidanın dikildiği törende konuşan Başkan Mustafa Ak, “Şu an bizler atalarımızın diktiği ağaçların altında gölgeleniyoruz. Sizin diktiğiniz ağaçların altında da başkaları gölgelenecek” dedi.

 

Keçiören'in ilk ve en büyük mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanındaki ağaç dikim törenine Başkan Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Osman Hamdi Bey İlköğretim Okulu, Şehit Kubilay İlkokulu, Şehit Ahmet Kabukçu İlköğretim Okulu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

 

TÜRKLERİN ASIRLARDIR KUTLADIĞI NEVRUZ BAHAR BAYRAMIDIR

21 Mart'ın Nevruz Bayramı olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; " Bugün Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda, yüzyıllardan bu yana kutlanan Nevruz Bayramı... Kardeşlik ve bahar bayramı... Türkler yüzyıllardan beri bu bayramı kutlar. Bizler de tabiatın uyandığı ve baharın müjdecisi bugünde fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. İçinde bulunduğumuz Keçiören'in ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanımız 1 milyon 126 bin metrekare alana sahip... Buraya bugüne kadar yaklaşık 120 bin fidan diktik.  Bugün de okullarımızla beraber 2.071 fidan daha dikeceğiz. Çocukların doğayla iç içe olacağı ve insanların huzur bulacağı alanların yaygınlaşması lazım ... Bu nedenle her yıl 50 bin bitkiyi toprakla buluşturuyoruz. "

 

ÇOCUKLARDAN FİDANLARI KORUMA SÖZÜ ALDI

Yeşil alanların kuşaklar arası miras olduğuna da dikkat çeken Ak, "Baharın gelmesiyle doğa uyanıyor, yazla birlikte ağacın gölgesine daha çok ihtiyaç duyacağız.  Bizler de yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören'de inşallah herkesin bir dikili ağacı olacak. AK Partimizin hedefleri doğrultusunda insan ile doğayı yakınlaştırmaya, doğa mirasına sahip çıkmaya ve 2023, 2053, 2071 Türkiye'sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Ak ayrıca çocuklardan fidanları koruma sözü alarak, bahçelerine dikmeleri için 1.000 adet çam ağacı fidanı da dağıttı.

 

Kaymakam Uğur Bulut baharın müjdecisi Nevruz'un Orta Asya'dan bu yana Türkler tarafından kutlandığına dikkat çektiği konuşmasında Keçiören'in yeşil alanlarının giderek arttığını da vurguladı. Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte fidan diken öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirirken fidanlara can suyunu vermeyi de ihmal etmediler. Alana 550 ladin, 851 sedir, 400 mavi servi, 250 leylandi, 20 kızıl elma türünde 2.071 ağaç dikildi.​

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Esertepe Mahallesinde ki parka Şehit Piyade Astsubay Arif Çakır'ın ismi verildi14 Mart 2018 Çarşamba 09:26
  • Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti13 Mart 2018 Salı 10:23
  • Keçiören Belediyesi, Sihirli Eller Atölyesi engelli bireylerin sosyal katılımını artırmayı hedefliyor12 Mart 2018 Pazartesi 09:21
  • KEÇMEK Gubari Hat Sanatı Hocası Ömer Faruk Tekin, Başkan Mustafa Ak'a dünyanın en küçük tespihini hediye etti10 Mart 2018 Cumartesi 11:52
  • 5'incisini düzenlediği Keçiören Okullar Liginde kura çekimi tamamlandı10 Mart 2018 Cumartesi 11:44
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilere konuk oldu09 Mart 2018 Cuma 09:50
  • Başkan Ak, "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Karargahtepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi08 Mart 2018 Perşembe 12:00
  • KKTC Hür-İş Federasyonu Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti08 Mart 2018 Perşembe 11:52
  • Keçiören Belediyesi, yaptığı hizmet ve yatırımlarla prestijini katlarken, yaşam alanı olarak da beğeni kazanmaya devam ediyor07 Mart 2018 Çarşamba 11:18
  • Keçiören Belediyesi'nin 20 araçla bölgeye gönderdiği 22 kişilik uzman ekip Afrin'de çalışmalara başladı06 Mart 2018 Salı 10:09
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim