Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilere konuk oldu

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesinde düzenlenen öğrenci buluşmasına katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ailelerinden uzakta yatılı kalan öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık okulun pansiyonunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu. Lise dönemlerinin en güzel zamanlar olduğunu söyleyen Ak, "Yatılı kalınca paylaşımlar artıyor, bir ömür süren dostluklar kazanılıyor. Kardeşlik hukuku oluşuyor. Burası başarı puanı yüksek bir okul, hepiniz seçilerek buradasınız. Bizim gurur duyduğumuz öğrencilerimizsiniz... Ben de liseyi meslek lisesinde üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudum. " diye konuştu.

Okulun fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yürütüleceğini de belirten Başkan Ak, "Sofranızı bize açtığınız ve yemeğinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum, hepinize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum." dedi.