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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, otizmli çocuklar ve aileleriyle piknikte bir araya geldi

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, otizmli çocuklar ve aileleriyle piknikte bir araya geldi
Sosyal konulardaki duyarlılığı ile örnek olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleriyle piknikte bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Keçiören'in ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanında organize edilen pikniğe otizmli çocuklar ve aileleri, ellerinde otizmle ilgili sosyal mesaj içeren pankartlarla katıldı.

"Otizmin farkındayız, onların yanındayız", "Otizmde çözüm, sürekli eğitim", "Herkes kadar aynı, herkes kadar farklıyız" yazılı pankartları taşıyan otizmli çocuklar ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kartaltepe Kent Ormanında mini bir yürüyüş gerçekleştirdi.  Havanın güzel olmasını da fırsat bilen çocuklar ve aileleri çimlerde gezerek temiz havanın da tadını çıkarırken, herkesi otizmle ilgili duyarlı olmaya da davet etti. 

Erken teşhisin tedavi için önemli bir adım olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Ak, "Farklılıklarımızın farkında olarak beraberce birçok sorunun üstesinden gelebilir, hayatı birlikte güzelleştirebiliriz. Bugün farklı gelişim gösteren çocuklarımızla birlikte bir araya gelerek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Otizmde erken tanı ve özel eğitim çok önemli... Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Toplumun da bu konuda duyarlı ve yardımcı olması da çocukların gelişimi açısından önem arz ediyor. Bizler bu etkinliklerle topluma mesaj vermeyi, çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmayı ve otizm konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.​

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