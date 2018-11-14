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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, her hafta farklı okulda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programı kapsamında Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  okul müdürü Saadet Tunca tarafından kapıda karşılanan Mustafa Ak’a öğrenciler de çiçek takdim etti.

“LİDERİMİZİ DOĞRUDAN SEÇEBİLİYORUZ”

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Gençlik Buluşması programı bu hafta Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, konuşmacı olduğu söyleşide okul, meslek ve siyaset hayatına dair deneyimlerini anlattı. Söyleşinin ardından soru-cevap faslına geçildi. Ak, öğrencilerin çeşitli alanlarda uzmanlaşarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Ak, Keçiören Belediyesi özelinde yerel yönetimlere ilişkin genel bilgilendirmede bulundu. Devletlerin yönetim sistemlerine ve demokratik yönetim sistemine de değinen Ak, parlamenter sistemle başkanlık sistemini karşılaştırarak, parlamenter sistemdeki kronik sıkıntıların başkanlık sistemiyle aşıldığına vurgu yaptı. ‘Yeni Türkiye’de vatandaşların kendisini yönetmesini istediği lideri direk seçme imkânını elde ettiğini söyleyen Ak, “Türk milleti, Türkiye’nin birinci Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde doğrudan demokrasiye geçerek, lider olarak görmek istediği adayı direk seçme imkânına kavuşmuştur” dedi.

İLKEMİZ: GÜVENİLİR BELEDİYECİLİK, GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM

Keçiören’e ve Keçiörenlilere 10 yıldır sunulan altyapı-üstyapı ve sosyal belediyecilik hizmetlerini ‘Güvenilir belediyecilik, güçlü yerel yönetim’ ilkesiyle hayata geçirdiklerini belirten Ak, “Siyaset, vatandaşlarımıza hizmet etmek için kullandığımız bir araçtır. Biz siyaseti hiçbir zaman amaç olarak görmedik. Bu anlamda hizmete sunduğumuz gerek sosyal belediyecilik hizmetleri gerekse tesisleşme ve şehirleşme anlamında verdiğimiz hizmetler örnek gösterildi. Çeşitli ödüllere layık görülen birçok projeye imza atarken aynı zamanda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Gönül Belediyeciliği hareketiyle de vatandaşlarımızın hayatına dokunan, onların gönlünü kazanan bir anlayışı yönetim anlayışımıza nakşettik” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL TESİSLERİMİZDEN HER ZAMAN FAYDALANMALISINIZ”

Keçiören’de hayata geçirilen her projenin aktif olarak kullanıldığını söyleyen Ak, “Keçiören’de gençlerin sosyal tesislerimizden rahatça faydalanması için Keçiören Belediyesi olarak imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizin okul dışı etkinlikler kapsamında sanata, spora ve müziğe yönelmesi için belediyemizin tesislerinde sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenliyoruz. Gençlerimizden de bu kültürel organizasyonlara ilgili olmalarını bekliyoruz. Kendilerine sunulan her türlü imkânı  sonuna kadar kullanmalılar” diye konuştu.

Programın sonunda lise son sınıf öğrencilerine istedikleri üniversiteleri kazanmaları temennisinde bulunan Ak, okul müdürü Saadet Tunca’nın okulun eksiklerine ilişkin taleplerini de yerine getirme sözü verdi. Ak, öğrencilerle çektirdiği toplu hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı. ​

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