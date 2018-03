Çevre konusundaki duyarlı çalışmalarıyla örnek olan Keçiören Belediyesi 22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü dolayısıyla eğitim ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Küresel iklim değişiklikleri sonucu su kaynaklarının azaldığına dikkat çekilen Dünya Su Günü nde Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine dikkat çekilen etkinlikte Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi ve Kalaba Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verildi. Su kaynaklarının bilinçli kullanımı, israfın önlenmesi ve çevre kirliliklerine de vurgu yapılan eğitimde öğrenciler suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da uyarıldı. Eğitim sonrası gönüllü öğrenciler edindikleri bilgileri vatandaşlara aktarmak üzere bir bilgilendirme çalışması yaparak bilinçli su kullanımına ilişkin el ilanı ve afiş dağıttılar.



“Su kaynaklarını bilinçli kullanmazsak susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırız” diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Suyu kullanırken her damlasının kıymetli olduğunu ve sağlıklı suyun hayat olduğunu unutmayalım. Tüm canlılar için, tarımsal üretim için ve hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz olan suyun kullanımında her birimiz özenli davranmalıyız. Su kaynaklarını koruyarak ve su tasarrufu konusunda bilinçli bir nesil yetiştirerek su sıkıntısının önüne geçebilmek mümkün… Herkesi suyu dikkatli ve bilinçli kullanmaya davet ediyorum. Boşa akan her çeşme milli servetin de heba olması demek…” mesajı verdi.​