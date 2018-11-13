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Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor

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Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor
Keçiören Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde açıldığından bu yana 23. 805 kişiye danışmanlık, 63.186 kişiye de eğitim hizmeti verildi.

Psikolojik, pedagojik, hukuk, aile ve beslenme danışmanlığının verildiği Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor.

Merkez ayrıca düzenlediği seminerlerle özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yanında olmayı sürdürüyor.  Bilgilendirme misyonunu yerine getiren seminerlere her yaş gurubundan insanlar katılırken, her ay ortalama 20 seminer düzenleniyor. Öğrenci ve öğretmenlere verilen seminer konuları “Etkili Sınıf Yönetimi”, “Kendini Geliştiren Eğitimci”, “Ölçme Değerlendirme Teknikleri”, “Öğrenmede ve Sınavda Konsantrasyon Teknikleri”, “21. Yüzyıl Becerileri ve Öğrenmenin Geleceği: Nesilleri Hangi Gelecek Bekliyor?”, “Zaman Yönetimi”, “Problem Çözme ve Kara Verme Teknikleri”, “İrade Otorontrol Eğitimi” olurken,  bireylere yönelik seminerlerde ise en fazla ilgiyi  “Aile İçi İletişim”, “Teknoloji Çağında Anne Olmak”, “Stresle Mücadele Yöntemleri” ve “Etkili İletişim” görüyor.

Beslenme okulu kapsamında sağlıklı beslenme eğitimleri verildiğine de dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aile Danışmanlığı hizmetimize genelde aileler, anne-baba ve çocuk, karı-koca, gelin-kaynana olarak aile içi problemlerini çözmek, iletişim becerileri kazanmak için başvuruyor. Haftada ortalama 6-8 seans danışmanlık hizmeti veriyor, seanslarımızı uzman danışman tarafından ailelerin takibi yapılacak şekilde planlıyoruz.” dedi.​

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