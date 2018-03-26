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Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı final müsabakalarında 3 maçta 3 galibiyet alarak 1. lige yükseldi

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Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı final müsabakalarında 3 maçta 3 galibiyet alarak 1. lige yükseldi
Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı, 15-17 Mart 2018 tarihlerinde oynanan final müsabakalarında Ankara Halkbank'ı 3-0, Bergama Doğa Koleji'ni 3-0 ve İzmir Özateş'i 3-2 yenerek 1. lige çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Ak'ı makamında ziyaret ederek 1. lige çıkma sözü vermişti, sözlerini tuttukları için çok mutlu olduklarını ifade eden takım, "Başkanımız Mustafa Ak'a bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz, bizlere güvendi, bizler de 3'te 3 galibiyet elde ederek önemli bir başarı kazandık. Zaten önümüzdeki sezon  resmi müsabakalarımızı da Keçiören'in en büyük spor salonu Taha Akgül'de oynayacağız. İnşallah başarımızı sürdürecek ve Keçiören'in adını duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Takımın başarılarını takip ettiklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Ankara grup şampiyonu olarak bayan voleybol  1. lige yükselme final müsabakalarına gitmeye hak kazandıklarında bizler kendilerine inanmıştık. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yaparak 1. lige çıktılar. İnanıyorum ki çok daha önemli başarılara imza atacak bizlerin gururu olmayı sürdürecekler, bizler de kendilerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​

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