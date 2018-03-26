Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı final müsabakalarında 3 maçta 3 galibiyet alarak 1. lige yükseldi

Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı, 15-17 Mart 2018 tarihlerinde oynanan final müsabakalarında Ankara Halkbank'ı 3-0, Bergama Doğa Koleji'ni 3-0 ve İzmir Özateş'i 3-2 yenerek 1. lige çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Ak'ı makamında ziyaret ederek 1. lige çıkma sözü vermişti, sözlerini tuttukları için çok mutlu olduklarını ifade eden takım, "Başkanımız Mustafa Ak'a bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz, bizlere güvendi, bizler de 3'te 3 galibiyet elde ederek önemli bir başarı kazandık. Zaten önümüzdeki sezon resmi müsabakalarımızı da Keçiören'in en büyük spor salonu Taha Akgül'de oynayacağız. İnşallah başarımızı sürdürecek ve Keçiören'in adını duyurmaya devam edeceğiz." dedi.